ردة فعل طفل صغير يشاهد الثلج لأول مرة... فيديو

انتشر في "تويتر" فيديو ظريف لطفل رأى الثلج لأول مرة في حياته.

ونشرت "ذا صن" عن الطفل وهو يركض تحت التلج فرحاً ضاحكاً يستغرب ما يراه.

Toddler experiences snow for the first time and it's too cute pic.twitter.com/4X4YB5IGq4 — The Sun (@TheSun) December 6, 2019

وبدا والدا الطفل في غاية السعادة وهما يران ولدهما بهذه الفرحة، وتُسمع في الفيديو أصوات الضحك بطريقة لطيفة جداً.