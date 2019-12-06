"خرائط غوغل" تضيف ميزة أمنية غير مسبوقة

تسعى شركة "غوغل" طوال الوقت لجعل تطبيقها الشهير للخرائط مفيدا للمستخدمين، بإضافة ميزات جديدة له، وآخرها ميزة غير مسبوقة أو متوقعة.

كشفت تقارير مؤخرا، أن تطبيق "خرائط غوغل" يستعد لإضافة ميزة تعريف المستخدمين بالشوارع المضيئة والمظلمة في منطقة محددة، وهي خاصية لم يتم إضافتها في أي تطبيق للخرائط من قبل، بحسب موقع "بي جي آر".

وستضيف الميزة الجديدة فائدة أمنية هامة للمستخدم، خاصة في حال اعتيادك قيادة السيارة ليلا، أو عند زيارتك إلى مكان جديد، وتريد تجنب الشوارع المظلمة في الليل، أو عند السير بمفردك في الليل بمكان جديد عليك.

Google Maps is getting an ingenious new feature that we never saw coming https://t.co/io60hrfTDY pic.twitter.com/eqEpSZL7lP — BGR.com (@BGR) December 5, 2019

وستحدد الميزة الجديدة الشوارع المضاءة باللون الأصفر، وتتوافر حاليا في الهند لإجراء اختبارات عليها، قبل أن يتم إيجازه رسميا لكافة دول العالم.

ولم توضح التقارير كيف ستتمكن "غوغل" من جمع بيانات الإضاءة لتطبيقها للخرائط، لكنها أرفقت الرمز (الكود) الموجود داخل تطبيق "خرائط غوغل" المرتبط بالميزة الجديدة.

يشار إلى أن تطبيق "خرائط غوغل" طرح في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، ميزة إمكانية استكشاف المدن ومعالمها، وأهم الأماكن فيها من مطاعم ومزارات وأماكن خدمات من دون الاستعانة بأي "أدلة محلية".

وطرحت "خرائط غوغل" تلك الخدمة بصور تجريبية لعدد من المدن حول العالم.