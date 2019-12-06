بعيدا عن الفن... إليسا تمارس مهنة جديدة... فيديو

تستعد المطربة اللبنانية، إليسا، لممارسة مهنة جديدة، ألا وهي مشاركتها في إعداد وتحرير عدد جديد من صحيفة "النهار" اللبنانية.

شاركت إليسا مقطعا مصورا لها، عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، قالت فيه: "أنا وصحيفة "النهار" نعمل سويا على عدد مميز، عدد إنساني، عدد حقيقي، نزرع الأمل .. الآن شاركوا قصصكم وابعتوها أينما كنتم ومن كل العالم العربي".

يشار إلى أن هذه ليست المرة الاولى التي تمارس فيها إليسا المهنة الصحفية، إذ شغلت من قبل منصب رئيس تحرير مجلة "جمالك" في عدد وحيد عام 2013، وأعربت وقتها عن سعادتها بهذه التجربة الجديدة.

من ناحية أخرى، ستحيي إليسا حفلا غنائيا في العاصمة المصرية القاهرة، يوم الجمعة 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على مسرح إحدى الجامعات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر.

soon in #kuwait 2nd of january stay tuned pic.twitter.com/5JgwARx19Y — Elissa (@elissakh) November 25, 2019

كما أنه من المقرر أن تحيي إليسا حفلا غنائيا يوم الخميس 2 يناير/ كانون الثاني المقبل في الكويت، بأرض المعارض الدولية، وشاركت إليسا جمهورها بصورة البوستر عبر حسابها على "إنستغرام"، وكتبت عليها قائلة: "انتظروا حفلة الكويت متشوقة لمقابلتكم".