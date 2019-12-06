فنانة مصرية تعلن بناء مسجد باسم هيثم أحمد زكي

وكشفت السباعي عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام" قيام أصدقاء وزملاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، بتشييد مسجد باسمه، وأنه ستقام أول صلاة به يوم الجمعة المقبل.
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بكرة الجمعة الخامسة بعد وفاة هيثم احمد ذكي... الحمد لله دفعته في المدرسة و صحابة بنوا جامع باسمة و يوم ١٣/١٢ اول صلاة جمعة فيه ربنا يتقبل منهم ومنا جميعا صالح الاعمال و يجعلة في ميزان حسنات هيثم باذن الله بكره في صلاة الجمعة ادعوا لهيثم و اموتنا و الاموات جمعيا... نرجوا عدم وجود اي صحافة تجنبآ للمشاكل الجامع ده للعبادة و الدعاء و صالح الاعمال فقط و ليس للتصوير و الاعلام و التزييف #هيثم_احمد_زكي #هيثم_زكي #جامع_هيثم_احمد_ذكي
وكتبت "بكرة الجمعة الخامسة بعد وفاة هيثم أحمد زكي.. الحمد لله دفعته في المدرسة وصحابه بنوا جامع باسمه، ويوم 13/12 أول صلاة جمعة فيه.. ربنا يتقبل منهم ومنا جميعا صالح الأعمال، ويجعله في ميزان حسنات هيثم بإذن الله".
وتابعت "في صلاة الجمعة ادعوا لهيثم وأمواتنا والأموات جميعا.. الجامع ده للعبادة والدعاء وصالح الأعمال فقط".
جدير بالذكر أن الفنان هيثم أحمد زكي رحل عن عالمنا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إثر هبوط مفاجئ في الدورة الدموية عن عمر ناهز 35 عاما.
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