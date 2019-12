فنانة مصرية تعلن بناء مسجد باسم هيثم أحمد زكي

View this post on Instagram

بكرة الجمعة الخامسة بعد وفاة هيثم احمد ذكي... الحمد لله دفعته في المدرسة و صحابة بنوا جامع باسمة و يوم ١٣/١٢ اول صلاة جمعة فيه ربنا يتقبل منهم ومنا جميعا صالح الاعمال و يجعلة في ميزان حسنات هيثم باذن الله بكره في صلاة الجمعة ادعوا لهيثم و اموتنا و الاموات جمعيا... نرجوا عدم وجود اي صحافة تجنبآ للمشاكل الجامع ده للعبادة و الدعاء و صالح الاعمال فقط و ليس للتصوير و الاعلام و التزييف #هيثم_احمد_زكي #هيثم_زكي #جامع_هيثم_احمد_ذكي