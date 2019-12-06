فنانة مصرية تعلن بناء مسجد باسم هيثم أحمد زكي

أعلنت الفنانة المصرية ناهد السباعي، عن تشييد مسجد باسم الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، اليوم الجمعة.

وكشفت السباعي عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام" قيام أصدقاء وزملاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، بتشييد مسجد باسمه، وأنه ستقام أول صلاة به يوم الجمعة المقبل.

وكتبت "بكرة الجمعة الخامسة بعد وفاة هيثم أحمد زكي.. الحمد لله دفعته في المدرسة وصحابه بنوا جامع باسمه، ويوم 13/12 أول صلاة جمعة فيه.. ربنا يتقبل منهم ومنا جميعا صالح الأعمال، ويجعله في ميزان حسنات هيثم بإذن الله".

وتابعت "في صلاة الجمعة ادعوا لهيثم وأمواتنا والأموات جميعا.. الجامع ده للعبادة والدعاء وصالح الأعمال فقط".

جدير بالذكر أن الفنان هيثم أحمد زكي رحل عن عالمنا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إثر هبوط مفاجئ في الدورة الدموية عن عمر ناهز 35 عاما.