فنانة لبنانية تغني "طلع البدر علينا" داخل كنيسة...فيديو

وانتشر مقطع فيديو لجاهدة وهبة وهي تشدو بأريحية في قلب الكنيسة قصيدة "طلع البدر علينا" من داخل كنيسة "مار مارون" في العاصمة اللبنانية بيروت ومن حولها الطاقم الموسيقي وأمامها الحضور الذي استمع إلى القصيدة في حالة من السعادة.

جاهدة وهبي تغني "طلع البدر علينا" في كنيسة مار مارون - #بيروت pic.twitter.com/ilzUMxkjaN — هيئة المشاهير (@almobark_) 4 декабря 2019 г.

وتعرضت الفنانة وهبة، لانتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها وانهالت التعليقات بين الناشطين، والتي تنوعت بين الناقدة والساخرة والمشيدة بهذا التصرف.

المعروف أنَّ "طلع البدر علينا" هو نشيد إسلامي تراثي أطلقه أهل المدينة عند وصول النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) خلال الهجرة من مكة إلى المدينة المنورة.