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    Greek Catholic Christians, also known as Melkite, gather at the Basilica of Our Lady of Mantara in the southern Lebanese town of Maghdouche East of Sidon, on May 29, 2016, during the launching of an event by the Ministry of Tourism to put the Grotto of Maghdouche on the international religious tourism map. - Magdouche, along with Lourdes in France, Fatima in Portugal and Medugorje in Bosnia & Herzegovina are expected to be put on the international religious tourism map. According to local tradition the Virgin Mary accompanied Jesus during his journey to Tyre and to Sidon and waited for him in the grotto at Magdoucheh. The grotto was discovered 400 years ago. (Photo by Patrick BAZ / AFP)

    فنانة لبنانية تغني "طلع البدر علينا" داخل كنيسة...فيديو

    © AFP 2019 / PATRICK BAZ
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    أدت الفنانة اللبنانية جاهدة وهبة، قصيدة" طلع البدر علينا" داخل كنيسة "مار مارون" في العاصمة اللبنانية بيروت.

    وانتشر مقطع فيديو لجاهدة وهبة وهي تشدو بأريحية في قلب الكنيسة قصيدة "طلع البدر علينا" من داخل كنيسة "مار مارون" في العاصمة اللبنانية بيروت ومن حولها الطاقم الموسيقي وأمامها الحضور الذي استمع إلى القصيدة في حالة من السعادة.

    وتعرضت الفنانة وهبة، لانتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها وانهالت التعليقات بين الناشطين، والتي تنوعت بين الناقدة والساخرة والمشيدة بهذا التصرف.

    المعروف أنَّ "طلع البدر علينا" هو نشيد إسلامي تراثي أطلقه أهل المدينة عند وصول النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) خلال الهجرة من مكة إلى المدينة المنورة.

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    الكلمات الدلالية:
    بيروت, كنيسة, طلعة, فنانة لبنانية
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