بعد أسبوعين على وفاة شقيقتها... فيفي عبده تصدم جميع متابعيها

صدمت الفنانة المصرية، فيفي عبده، عددا كبيرا من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بتصريحاتها بعد وفاة شقيقتها.

شاركت فيفي عبده صورة لها عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وهي مرتدية فستانا مكشوفا وأحدثت ضجة بالتعليق عليها: "أنا لا أصلح للمعاناة أنا جاية ع الدنيا أتدلع".

كما أرفقتها بتعليق آخر وكتبت: "أسكوزمي بقي أنا شكلي كده اتحسدت". وتراوحت التعليقات بين معجبين بطرافتها وحبها للحياة وبين من انتقدوها بطريقة لاذعة.

View this post on Instagram اسكوزمي بقي انا شكلي كده اتحسدت 😂✋🏼💋💋💋💋💋 A post shared by Fifi Abdou (@fifiabdouofficial) on Dec 5, 2019 at 8:11am PST

كما أعرب آخرون عن اندهاشهم من ظهور الراقصة المصرية بهذا الشكل، وذلك بعد مرور أسبوعين فقط على وفاة شقيقتها.

يشار إلى أن فيفي عبده لم تحضر عزاء شقيقتها، وهو ما بررته من خلال حسابها على "إنستغرام"، إذ أشارت إلى أن السبب هو الحزن الشديد والتعب بعدما أمضت مع الراحلة مدة طويلة في المستشفيات.

وشيعت فيفي عبده جثمان شقيقتها من مسجد السيدة نفيسة، في العاصمة المصرية القاهرة.

وشارك في تشييع الجنازة، الفنانة المصرية، رجاء الجداوي، ونقيب الممثلين المصريين، الدكتور أشرف زكي، كما أن الفنانة إلهام شاهين، حضرت إلى مكان الجنازة، لمؤازرة فيفي عبده في وفاة شقيقتها.