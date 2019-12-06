بعد أسبوعين على وفاة شقيقتها... فيفي عبده تصدم جميع متابعيها

شاركت فيفي عبده صورة لها عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وهي مرتدية فستانا مكشوفا وأحدثت ضجة بالتعليق عليها: "أنا لا أصلح للمعاناة أنا جاية ع الدنيا أتدلع".
كما أرفقتها بتعليق آخر وكتبت: "أسكوزمي بقي أنا شكلي كده اتحسدت". وتراوحت التعليقات بين معجبين بطرافتها وحبها للحياة وبين من انتقدوها بطريقة لاذعة.
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كما أعرب آخرون عن اندهاشهم من ظهور الراقصة المصرية بهذا الشكل، وذلك بعد مرور أسبوعين فقط على وفاة شقيقتها.
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رسالة بصوتي يا ريت تسمعوها شكراً لكل من قدم واجب العزاء والمواساة، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيراً منها.
يشار إلى أن فيفي عبده لم تحضر عزاء شقيقتها، وهو ما بررته من خلال حسابها على "إنستغرام"، إذ أشارت إلى أن السبب هو الحزن الشديد والتعب بعدما أمضت مع الراحلة مدة طويلة في المستشفيات.
وشيعت فيفي عبده جثمان شقيقتها من مسجد السيدة نفيسة، في العاصمة المصرية القاهرة.
وشارك في تشييع الجنازة، الفنانة المصرية، رجاء الجداوي، ونقيب الممثلين المصريين، الدكتور أشرف زكي، كما أن الفنانة إلهام شاهين، حضرت إلى مكان الجنازة، لمؤازرة فيفي عبده في وفاة شقيقتها.
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