ماراثون "بحبك سوريا" في دمشق... صور

أقيم اليوم ماراثون "ألوان" الرياضي بمشاركة نحو 3000 شاب وشابة من دمشق وخارجها تحت شعار "بحبك سورية" بهدف إيصال رسالة فرح ومحبة وسلام من سوريا إلى العالم والتأكيد على أن سوريا بخير.

شهدت العاصمة السورية اليوم الجمعة مهرجانا من الألوان خلال فعاليات ماراثون "بحبك سوريا" الذي شارك به نحو 3 آلاف شاب وشابة من مختلف المحافظات السورية.

ماراتون دمشق بحبك سوريا © Sputnik . Muhammed Namor

ماراتون دمشق بحبك سوريا © Sputnik . Mohammed Namor

ماراتون دمشق بحبك سوريا © Sputnik . ةعاشةةثي ىشةخق

ماراتون دمشق بحبك سوريا © Sputnik . Muhammed Namor

ماراتون دمشق بحبك سوريا © Sputnik . Muhammed Namor

ماراتون دمشق بحبك سوريا © Sputnik . Muhammed Nmaor

ماراتون دمشق بحبك سوريا © Sputnik . Muhammed Namor 1 / 7 © Sputnik . Muhammed Namor ماراتون دمشق بحبك سوريا

نظمت محافظة دمشق بالتعاون مع الاتحاد الرياضي العام ماراثون ألوان الرياضي تحت شعار "بحبك سوريا" للعام الثاني على التوالي بمشاركة نحو 3000 شاب وشابة من دمشق وخارجها بهدف إيصال رسالة فرح ومحبة وسلام من سورية إلى العالم والتأكيد على انتصار سوريا وقطعها أشواطا من التعافي نتيجة تضامن وتضحيات جيشها وشعبها.

انطلق الماراثون من ساحة الأمويين بدمشق وصولاً إلى مدينة الجلاء الرياضية على أوتوستراد المزة، حيث اجتمع المشاركون وقاموا بنشر مختلف الألوان في الأجواء تعبيراً عن الفرح والمحبة، مشكلين لوحة من الجمال والألوان.

وبحسب منظمي الفعالية فإن الهدف من هذا الماراثون هو نشر الحب والفرح بين السوريين مبيناً أن ريع الماراثون يعود لجمعية جذور التي تقدم الرعاية الطبية والصحية للأشخاص ذوي الإعاقة.