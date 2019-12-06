تسجيل
23:07 06 ديسمبر/ كانون الأول 2019
مباشر
    بحث
    الممثل الأمريكي كيانو ريفز

    10 ممثلين في قائمة "أهم نجوم 2019"

    © AP Photo / Charles Sykes
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic2.img.sputniknews.com/images/102941/16/1029411669.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/201912061043639454-10-%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85-2019/

    مع اقتراب 2019 من نهايته، طرح موقع "آي إم دي بي" السينمائي العالمي، قائمته السنوية لأهم نجوم العام، الذين تألقوا سواء على شاشة السينما أو التلفزيون.

    وتضمنت القائمة 10 ممثلين، الذين تم ترتيبهم وفقا لعدد الزيارات إلى صفحات على الموقع الأمريكي، من جانب مستخدميه زواره الفريدين شهريا، والبالغ عددهم 200 مليون زائر.

    المركز العاشر

    جاء في المركز الأخير بالقائمة، الممثل الأمريكي، واكين فينيكس، وذلك بسبب بطولته لأكثر الأفلام جدلا خلال 2019، وهو "الجوكر" المستوحاة أحداثه عن قصص "دي سي" الهزلية، ويجسد فيه قصة "الجوكر" ألد أعداء البطل الشهير "باتمان"، والظروف التي دفعته لأن يصبح "أمير الجريمة المهرج" في مدينة "غوثام".

    كما يحسب لفيلم "الجوكر" أنه صاحب أرقاما قياسية، تتمثل في كونه أول فيلم "للكبار فقط" يتخطي حاجز المليار في الإيرادات العالمية، كما أنه وفقا لمجلة "فوربس" الأمريكية، فإنه الأعلى ربحا على الإطلاق بين الأفلام المقتبسة عن الكتب المصورة، في ضوء ميزانيته التي لا تتجاوز 60 مليون دولار.

    وتعد هذه المرة الأولى التي ينضم فيها واكين فينيكس لقائمة "آي إم دي بي" لـ"أهم نجوم 2019".

    المركز التاسع

    احتلت الممثلة الأمريكية، مارغوت روبي، المركز قبل الأخير، وذلك بسبب نشاطها الفني المكثف خلال 2019، إذ أنها جسدت دور الممثلة الراحلة شارون تيت في أحداث "Once Upon a Time in Hollywood"، وهو الفيلم التاسع في مسيرة المخرج كوينتن تارنتينو، ويشهد على أول تعاون فني بين نجمي هوليوود، براد بيت وليوناردو دي كابريو.

    وإلى جانب وقوفها أمام "تارانتينو" و"بيت" و"دي كابريو"، فإن مارغوت روبي شاركت أيضا الممثلتان الشهيرتان، نيكول كيدمان وتشارليز ثيرون في فيلم "Bombshell"، والذي يسلط الضوء بشكل أساسي على رئيس شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، روجر آيلز، الذى تم طرده بعد مزاعم بالتحرش الجنسي بالعديد من النساء، كما أن "روبي" تعود في عام 2020 إلى شخصية الشريرة المهووسة من عالم القصص الهزلية "هارلي كوين" في فيلم خاص عنها، وذلك بعدما لفتت أنظار الجمهور بتجسيدها لها في فيلم "Suicide Squad" عام 2016. 

    المركز الثامن

    انضمت روزا سالازار لأول مرة إلى القائمة هذا العام، ويقول موقع "آي إم دي بي" إن إدراجها في القائمة يرجع لثلاثة أسباب، الأول هو مشاركتها في الفيلم الناجح "بيرد بوكس"، من إنتاج شبكة "نيتفلكس"، على الرغم من عرضه في 2018، وثانيا بطولتها لفيلم "Alita"، وأخيرا أدائها في مسلسل "Undone".

    المركز السابع

    انضم الممثل الأمريكي، كيانو ريفز، لأول مرة في القائمة، وذلك لبطولته خلال 2019 الجزء الثالث من أفلام الحركة الشعبية "جون ويك"، وكذلك اشتراكه بالأداء الصوتي في الجزء الرابع من سلسلة كرتون تحظى بشعبية كبيرة حول العالم، هي "Toy Story"، كما أنه كشف عن المشاركة بصوته في لعبة الفيديو "Cyberpunk 2077"، والي تعد من أنجح ألعاب الفيديو في 2019، وأخيرا سيعود لبطولة جزء جديد من سلسلة أفلامه الشهيرة "ماتريكس" في 2020. 

     

    المركز السادس

    اختار زوار "آي إم دي بي" الممثل زاخاري ليفي، في المركز السادس، بعد أن قوبل أدائه خفيف الظل والمرح في فيلم "Shazam" المستوحى عن قصص "دي سي" الهزلية، بإشادات واسعة.

    وتلك هي المرة الأولى التي ينضم فيها زاخاري ليفي إلى قائمة "آي إم دي بي" السنوية.

    المركز الخامس

    جاء الممثل داكر مونتغمري في المركز الخامس، بفضل أدائه في الموسم الثالث من مسلسل الخيال العلمي "Stranger Things".

    المركز الرابع

    احتلت الممثلة ناعومي سكوت المركز الرابع في القائمة، بسبب لعبها دور "الأميرة ياسمين" في النسخة الحية من فيلم "علاء الدين" من إنتاج شركة "ديزني" الأمريكية، وهو من أهم أفلام 2019.

    المركز الثالث

    بسبب تقديمها لآخر أداء لشخصية "أم التنانين" في الموسم الثامن والأخير من المسلسل الحاصد لجوائز "إيمي" التلفزيونية "Game of Thrones" (صراع العروش)، احتلت الممثلة البريطانية، إميليا كلارك المركز الثالث.

    المركز الثاني

    منذ لحظة طرح مسلسل "The Boys" في أواخر شهر يوليو/ تموز 2019، حظيت صفحة الممثلة إرين موريارتي على "آي إم دي بي" بإقبال غير مسبوق، جعلها نجمة شهر أغسطس/ آب على الموقع، وذلك لأنها جسدت في أحداثه قوة وتمكن المرأة.

    المركز الأول

    اعتلت المركز الأول في قائمة "آي إم دي بي" لـ"أهم نجوم 2019، الممثلة الأمريكية، بري لارسون، وذلك بفضل بطولتها لفيلم "كابتن مارفل"، المستوحى عن قصص "مارفل" الهزلية.

    كما أن لارسون كررت ظهورها في شخصية "كابتن مارفل"، في واحد من أنجح أفلام 2019، وهو الجزء الأخير من سلسلة "أفنجرز" بعنوان "Avengers: Endgame".

    انظر أيضا:

    ستندهش عندما تبحث عن "ثانوس" شرير أفلام "أفنجرز" على "غوغل"
    رد فعل بطلة "صراع العروش" مع ممثل مصري بعد تواجدها معه في أهرامات مصر... فيديو
    "كابتن مارفل" يحتفظ بالصدارة للأسبوع الثاني في شباك التذاكر الأمريكية (فيديو)
    صور الممثل كيانو ريفز وهو مدمن كحول تشعل مواقع التواصل الاجتماعي
    قبل "الجوكر"... أفلام حققت مليار دولار في شباك التذاكر
    الكلمات الدلالية:
    أخبار مشاهير, مشاهير, أخبار منوعات, منوعات, قائمة, مسلسل صراع العروش, صراع العروش, أفلام, سينما, الجوكر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون وزوجته يمتطيان الخيول في المنطقة الجبلية بايكتو، كوريا الشمالية 4 ديسمبر 2019
    انطلاق مهرجان أعياد الميلاد في موسكو وصورة جديدة لزعيم كوريا الشمالية...صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    شخصية في الوسط... مجلة تايم تنشر زيلينسكي على غلافها
    "رجل في الوسط"... من سيظهر على غلاف مجلة "تايم" هذا الشهر؟
    إنفوجرافيك - مروحية النقل العسكري مي-38تي
    مروحية النقل العسكري "مي-38تي"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك