10 ممثلين في قائمة "أهم نجوم 2019"

مع اقتراب 2019 من نهايته، طرح موقع "آي إم دي بي" السينمائي العالمي، قائمته السنوية لأهم نجوم العام، الذين تألقوا سواء على شاشة السينما أو التلفزيون.

وتضمنت القائمة 10 ممثلين، الذين تم ترتيبهم وفقا لعدد الزيارات إلى صفحات على الموقع الأمريكي، من جانب مستخدميه زواره الفريدين شهريا، والبالغ عددهم 200 مليون زائر.

المركز العاشر

جاء في المركز الأخير بالقائمة، الممثل الأمريكي، واكين فينيكس، وذلك بسبب بطولته لأكثر الأفلام جدلا خلال 2019، وهو "الجوكر" المستوحاة أحداثه عن قصص "دي سي" الهزلية، ويجسد فيه قصة "الجوكر" ألد أعداء البطل الشهير "باتمان"، والظروف التي دفعته لأن يصبح "أمير الجريمة المهرج" في مدينة "غوثام".

🔴 Award season: Which actor did something different to the rest? Who was the most creative to play his character this year? Who got lost inside the character to the point people didn't recognize the actor at many times? #Joker



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Joaquin Phoenix



Bye bye. pic.twitter.com/aP498awD0x — Maru (@MarianaR) December 4, 2019

كما يحسب لفيلم "الجوكر" أنه صاحب أرقاما قياسية، تتمثل في كونه أول فيلم "للكبار فقط" يتخطي حاجز المليار في الإيرادات العالمية، كما أنه وفقا لمجلة "فوربس" الأمريكية، فإنه الأعلى ربحا على الإطلاق بين الأفلام المقتبسة عن الكتب المصورة، في ضوء ميزانيته التي لا تتجاوز 60 مليون دولار.

وتعد هذه المرة الأولى التي ينضم فيها واكين فينيكس لقائمة "آي إم دي بي" لـ"أهم نجوم 2019".

المركز التاسع

احتلت الممثلة الأمريكية، مارغوت روبي، المركز قبل الأخير، وذلك بسبب نشاطها الفني المكثف خلال 2019، إذ أنها جسدت دور الممثلة الراحلة شارون تيت في أحداث "Once Upon a Time in Hollywood"، وهو الفيلم التاسع في مسيرة المخرج كوينتن تارنتينو، ويشهد على أول تعاون فني بين نجمي هوليوود، براد بيت وليوناردو دي كابريو.

margot robbie in ‘once upon a time in hollywood’ pic.twitter.com/pkeXseUrjx — best of margot (@badpostmargots) November 28, 2019

وإلى جانب وقوفها أمام "تارانتينو" و"بيت" و"دي كابريو"، فإن مارغوت روبي شاركت أيضا الممثلتان الشهيرتان، نيكول كيدمان وتشارليز ثيرون في فيلم "Bombshell"، والذي يسلط الضوء بشكل أساسي على رئيس شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، روجر آيلز، الذى تم طرده بعد مزاعم بالتحرش الجنسي بالعديد من النساء، كما أن "روبي" تعود في عام 2020 إلى شخصية الشريرة المهووسة من عالم القصص الهزلية "هارلي كوين" في فيلم خاص عنها، وذلك بعدما لفتت أنظار الجمهور بتجسيدها لها في فيلم "Suicide Squad" عام 2016.

المركز الثامن

انضمت روزا سالازار لأول مرة إلى القائمة هذا العام، ويقول موقع "آي إم دي بي" إن إدراجها في القائمة يرجع لثلاثة أسباب، الأول هو مشاركتها في الفيلم الناجح "بيرد بوكس"، من إنتاج شبكة "نيتفلكس"، على الرغم من عرضه في 2018، وثانيا بطولتها لفيلم "Alita"، وأخيرا أدائها في مسلسل "Undone".

There's a trend asking for a #AlitaSequel and I'm game. I really loved Rosa Salazar in that movie. However, if they do one, can they PLEASE leave her (quite lovely) eyes alone? It doesn't look like anime, it looks like she's from Innsmouth. #AlitaBattleAngel pic.twitter.com/wTip5lX9SO — C.T. Phipps (@Willowhugger) December 5, 2019

المركز السابع

انضم الممثل الأمريكي، كيانو ريفز، لأول مرة في القائمة، وذلك لبطولته خلال 2019 الجزء الثالث من أفلام الحركة الشعبية "جون ويك"، وكذلك اشتراكه بالأداء الصوتي في الجزء الرابع من سلسلة كرتون تحظى بشعبية كبيرة حول العالم، هي "Toy Story"، كما أنه كشف عن المشاركة بصوته في لعبة الفيديو "Cyberpunk 2077"، والي تعد من أنجح ألعاب الفيديو في 2019، وأخيرا سيعود لبطولة جزء جديد من سلسلة أفلامه الشهيرة "ماتريكس" في 2020.

john wick is just out there existing and looking like this pic.twitter.com/nFNIPDJfEO — em wick 💫 (@johnwicksgf) November 29, 2019

المركز السادس

اختار زوار "آي إم دي بي" الممثل زاخاري ليفي، في المركز السادس، بعد أن قوبل أدائه خفيف الظل والمرح في فيلم "Shazam" المستوحى عن قصص "دي سي" الهزلية، بإشادات واسعة.

وتلك هي المرة الأولى التي ينضم فيها زاخاري ليفي إلى قائمة "آي إم دي بي" السنوية.

المركز الخامس

جاء الممثل داكر مونتغمري في المركز الخامس، بفضل أدائه في الموسم الثالث من مسلسل الخيال العلمي "Stranger Things".

Dacre Montgomery in a robe. that's it. that's the tweet. pic.twitter.com/Xs6ertCyk9 — 𝚔𝚊𝚕𝚎𝚢 ❄️ (@goIdenhargrove) December 5, 2019

المركز الرابع

احتلت الممثلة ناعومي سكوت المركز الرابع في القائمة، بسبب لعبها دور "الأميرة ياسمين" في النسخة الحية من فيلم "علاء الدين" من إنتاج شركة "ديزني" الأمريكية، وهو من أهم أفلام 2019.

naomi scott naomi scott

at the beginning at the end of

of the decade the decade pic.twitter.com/jLpYmUa74q — malu is traveling (@naomifeelings) December 2, 2019

المركز الثالث

بسبب تقديمها لآخر أداء لشخصية "أم التنانين" في الموسم الثامن والأخير من المسلسل الحاصد لجوائز "إيمي" التلفزيونية "Game of Thrones" (صراع العروش)، احتلت الممثلة البريطانية، إميليا كلارك المركز الثالث.

Emilia Clarke says she was 'in hell and couldn't do' final Game of Thrones scenehttps://t.co/bB5LGmskEY pic.twitter.com/FftjpEEKTV — GWP DIGITAL (@DigitalGwp) December 5, 2019

المركز الثاني

منذ لحظة طرح مسلسل "The Boys" في أواخر شهر يوليو/ تموز 2019، حظيت صفحة الممثلة إرين موريارتي على "آي إم دي بي" بإقبال غير مسبوق، جعلها نجمة شهر أغسطس/ آب على الموقع، وذلك لأنها جسدت في أحداثه قوة وتمكن المرأة.

Good afternoon to @IMDb ‘s top breakout star of 2019, @ErinMoriarty_, and to her alone ⭐️⭐️⭐️ pic.twitter.com/C5OLhcT58n — Amazon Prime Video UK (@primevideouk) December 6, 2019

المركز الأول

اعتلت المركز الأول في قائمة "آي إم دي بي" لـ"أهم نجوم 2019، الممثلة الأمريكية، بري لارسون، وذلك بفضل بطولتها لفيلم "كابتن مارفل"، المستوحى عن قصص "مارفل" الهزلية.

So proud of this 👑 pic.twitter.com/nsQDCxjrqw — IMDb (@IMDb) December 4, 2019

كما أن لارسون كررت ظهورها في شخصية "كابتن مارفل"، في واحد من أنجح أفلام 2019، وهو الجزء الأخير من سلسلة "أفنجرز" بعنوان "Avengers: Endgame".