تايلور سويفت تصبح أعلى الموسيقيين ربحا في 2019

فازت المطربة الأمريكية، تايلور سويفت، اليوم الجمعة، بلقب "أعلى الموسيقيين ربحا خلال 2019"، بحسب بيانات مجلة "فوربس".

واعتلت "سويفت" قائمة مجلة "فوربس"، التي طرحتها اليوم الجمعة، بعد أن حققت أرباحا خلال 2019 بلغت 185 مليون دولار، وذلك بفضل مبيعات ألبومها الغنائي الجديد، وصفقتها الجديدة مع شركة "يونيفرسال ميوزيك"، وجولتها الغنائية، التي صنفت كأكثر جولة غنائية تحقيقا للمبيعات في تاريخ الولايات المتحدة، بأرباح تجاوزت 266 مليون دولار.

وإلى جانب نجاحاتها الموسيقية، فإن تايلور سويفت (29 عاما) حققت أرباحا أخرى من استثماراتها في مجال العقارات، ومن مبيعات المنتجات التي تحمل اسمها.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي تعتلي فيها تايلور سويفت قائمة "أعلى المطربين ربحا خلال 2019"، في خلال 5 سنوات.

وجاء في المركز الثاني بالقائمة، مطرب الراب، وزوج نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، كانيى ويست، بأرباح حققها بلغت 150 مليون دولار.

وتضمنت القائمة مطربين وفرق مشاهير، مثل الفريق الكوري الجنوبي "بي تي إس"، الذي كسب 57 مليون دولار خلال 2019، والمطربة أريانا غراندي بمبلغ 48 مليون دولار، وليدي غاغا بـ39.5 مليون دولار.