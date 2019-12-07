ابتكار وسيلة تكافح ألزهايمر

توصل علماء في جامعة ألبرتا الكندية، أن البروتين CD33 قادر على تخفيض خطر تطور مرض ألزهايمر.

ووفقا لما نشره موقع MedicalXpress، وجود البروتين CD33 في الخلايا الدبقية الصغيرة المتواجدة في الجهاز العصبي المركزي، يحمي الدماغ من مرض ألزهايمر.

وأوضح العلماء أن هذا البروتين يتواجد فقط لدى أقل من 10% من سكان العالم، واقترب العلماء من ابتكار طريقة تجعل أحد أنواع البروتينات الأكثر شيوعا قادرة على القيام بنفس الوظيفة.

وتمتلك الخلايا الدبقية القدرة على إزالة لويحات الأميلويد التي تتراكم أثناء مرض ألزهايمر، والتي تسبب أضرارا كبيرة للجهاز العصبي.

ألزهايمر أو الخرف الكهلي، هو مرض عصبي مزمن، عادة ما يبدأ ببطء ويتدهور مع مرور الوقت، وتشمل الأعراض الأكثر شيوعا للمرض الصعوبة في تذكر الأحداث الأخيرة، ومع تقدم المرض، قد تتضمن الأعراض مشاكل في اللغة والتوهان وتقلب المزاج، وفقدان الدافع، فقدان القدرة على العناية بالنفس، ومشاكل سلوكية.

وبشكل تدريجي تتدهور حالة المريض، لينسحب من الأسرة والمجتمع، ثم تفقد وظائف الجسم قدرتها على العمل، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى الموت.