شجاعة طالبة مسلمة تنقذ حياة 100 من زملائها في أمريكا... فيديو

تمكنت طالبة تدعى دعاء أحمد في مدرسة أوشكوش ويست الثانوية في ولاية ويسكونسين، والتي شهدت يوم الثلاثاء حادث إطلاق نار، من إنقاذ نحو 100 من زملائها.

وهرع الطلاب وقت إطلاق النار تجاه المسجد للاحتماء به، لكن كان المسجد مغلقا.

وهنا ظهر الدور البطولي لدعاء التي تمالكت نفسها وأدخلت الرقم السري لباب المسجد، وظلت ممسكة بالباب حتى دخل الجميع.

وقالت دعاء: "أشعر بالامتنان للغاية لأنني تمكنت من إدخال كلمة السر والسماح لكثير من الأشخاص بالدخول".

وانتشر مقطع الفيديو الذي تظهر فيه دعاء وهي تفتح باب المسجد للطلاب، كما حظى بردود فعل إيجابية وإشادة كبيرة.

يذكر أن التحقيقات ما زالت جارية لكشف ملابسات حادثة مدرسة أوشكوش الثانوية، التي أسفرت عن إصابة المهاجم ورجل الشرطة.