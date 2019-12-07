"واتساب" يبدأ في معاقبة هؤلاء المستخدمين

أعلنت شركة "واتساب" أنها ستطلق يوم السابع من ديسمبر/كانون الأول، حملة لمحاسبة المخالفين لقواعد استخدام تطبيقها بإرسال الرسائل العديدة التلقائية المزعجة المعروفة بـ"SPAM".

وحسب ما أظهره التحديث الأخير لتطبيق "واتساب" أضافت الشركة ميزة جديدة تتيح للمستخدم اختيار من يستطيع إضافته في المحادثات الجماعية.

ويهدف التعديل لحماية مستخدمي التطبيق من التعرض المكثف للرسائل المزعجة غير المرغوب فيها.

ولم تكشف الشركة عن الإجراءات التي تعتزم اتخاذها.

وأكدت الشركة أن التطبيق ليس مخصصا للرسائل الجماعية والآلية والتلقائية.