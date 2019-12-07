ابنة ستيفن سيجال تبدأ مشوارها في عالم المصارعة... فيديو وصور

وباتت صاحبة الـ26 عاما أحدث الوجوه الجديدة المشاركة في معسكر WWE التدريبي، بحسب ما نشرته صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

View this post on Instagram . FEELIN IT . 👄 A post shared by Arissa Le Brock (@arissa_le_brock) on Oct 12, 2019 at 11:04pm PDT

والدة أريسا هي كيلي ليبروك، التي كانت من نجوم عالم الدراما التلفزيونية الأمريكية في ثمانينات القرن الماضي.

وتبدأ أريسا التدرب على خوض نزالات المصارعة، في المقر الرئيسي لتدريب المصارعين في أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية.

ويعد ستيفين سيجال، والد أريسا، من أهم أبطال فنون القتال، بجانب ظهوره البارز عبر شاشات السينما الأمريكية.