ابنة ستيفن سيجال تبدأ مشوارها في عالم المصارعة... فيديو وصور

وباتت صاحبة الـ26 عاما أحدث الوجوه الجديدة المشاركة في معسكر WWE التدريبي، بحسب ما نشرته صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.
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والدة أريسا هي كيلي ليبروك، التي كانت من نجوم عالم الدراما التلفزيونية الأمريكية في ثمانينات القرن الماضي.
وتبدأ أريسا التدرب على خوض نزالات المصارعة، في المقر الرئيسي لتدريب المصارعين في أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية.
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What do I do when I'm not modeling ? 😜😆 JIU JITSU 😆 #imonthemats #builttosubmit #proudbjjwhitebelt #obsessed #ilovejiujitsu #girlsingis #shoyoroll #moya #bloodsweatandtears #dedication #patience #justshowup #enjoyachoke #blessed #trainhard #smartissosexy #siss #overayearlater
ويعد ستيفين سيجال، والد أريسا، من أهم أبطال فنون القتال، بجانب ظهوره البارز عبر شاشات السينما الأمريكية.
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