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    تركوه في السجن حتى وفاته... اللحظات الأخيرة لمهاجر غواتيمالي في أمريكا... فيديو

    © AP Photo / Muhammed Muheisen
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    توفي فتى غواتيمالي في السجن، بعد ساعات من احتجازه على الحدود الأمريكية في تيكساس، بسبب وجوده بطريقة غير شرعية في أمريكا.

    ونشرت منظمة غير حكومية مقطع الفيديو الذي وثق اللحظات الأخيرة من عمر الفتى، هرنانديز فاسكويز (16 عاما) بعد أيام من عبوره إلى الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية.

    وشعر شخص آخر في الحجز بمعاناة الفتى، وتحركه بطريقة غريبة، وأبلغ الشرطة لكن بعد وفوات الأوان، ليفارق الحياة في السجن، بحسب "سي إن إن".

    وأظهر الفيديو، الذي سجلته كاميرات المراقبة في الزنزانه بتاريخ 20 مايو/ايار الماضي ولم يتم الكشف عنه حتى اليوم، معاناة الفتى من اضطرابات جسدية حادة قبل سقوطه أرضا.

    ووعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سابقا خلال حملته الانتخابية، ببناء جدار حدودي مع المكسيك، وخاض مواجهات ساخنة مع الديمقراطيين منذ توليه السلطة عام 2016، وتسبب هذا الأمر في إغلاق جزئي لتمويل الحكومة الأميركية استمر 35 يوما.

    وكان الرئيس الأمريكي أعلن، في حزيران/يونيو الماضي، أن الولايات المتحدة الأميركية بدأت عملية ترحيل جماعي للمهاجرين غير الشرعيين، مشيرا إلى أن هذا القرار سيشمل "ملايين الأجانب غير الشرعيين الذين دخلوا الولايات المتحدة بطريقة غير مشروعة".

    ودأب الرئيس الأمريكي على اتهام خصومه الديمقراطيين بـ"عدم التحرك في مسألة السيطرة على الهجرة".

    وتقول الحكومة الأميركية إنها تعاني في التعامل مع ارتفاع عدد طالبي اللجوء من دول أميركا الوسطى الذين يسافرون عبر المكسيك، وقررت، في وقت سابق، قطع المساعدات عن السلفادور، وغواتيمالا، وهندوراس لما تصفه بتقاعسهم عن الحد من موجات الهجرة.

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    الكلمات الدلالية:
    غواتيمالا, هجرة, أمريكا
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