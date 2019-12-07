رد فعل كلب شاهد صاحبته لأول مرة في فستان الزفاف... صور

أصيبت العروس، كريستين دوبري، بالتوتر قبل حفل زفافها، وطلبت من أصدقائها جلب صديقها المخلص "زيكا" وهو كلب من نوع لابرادور.

وحصدت صورها مع صديقها الكلب آلاف الإعجابات وانتشرت بشكل كبير في وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت ردة فعل الكلب، البالغ من العمر عامين عندما رأى صاحبته كريستين في فستان الزفاف، غير عادية أبدا.

وحاول الكلب بكل قوته أن يتمالك نفسه ويتصرف بكل هدوء، ولكنه في النهاية لم يستطع كبح مشاعره وهرع لعناقها.