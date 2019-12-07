ساعة "روليكس" وراء مقتل طالب عماني في لندن...صور

أعلنت سفارة سلطنة عمان، أمس الجمعة، مقتل طالب عماني بسبب اعتداء وقع عليه في منطقة نايستبريدج في العاصمة لندن.

ولقي الطالب العماني، محمد بن عبدالله العريفي (26 عام) حتفه أثناء محاولة مجموعة أشخاص سرقة ساعته الثمينة من نوع "روليكس" أثناء عودته وصديق له من البحرين من أحد مطاعم المدينة.

الإعلام البريطاني:



-مقتل طالب "عماني" يُدعى محمد العريمي إثر عملية سطو وسط #لندن



-وفاة الضحية بعد طعنهِ بسكين حادة على يد مجرم في منطقة نايتسبريدج بالقرب من متجر "هارودز" pic.twitter.com/5hwn6ioWcK — ترند (@TRENDNETWORK_kw) December 6, 2019

وقال صديق الضحيه في تصريحه للشرطة، إن عصابة مقنعة هاجمت العريفي، وطالبته بساعته الثمينة، لكن الضحية حاول الدفاع عن نفسه، ليتلقى طعنه قاتلة على أثر ذلك.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" فقد وقعت ثلاث جرائم متفرقة في العاصمة البريطانية، حيث قتل ثلاث من الضحايا في العشرينات من العمر في منطقتي ديبتفورد وهاكني.

ونعت سفارة سلطنة عمان في تدوينة لها على موقع "تويتر" مساء اليوم الجمعة، "ببالغ الحزن والأسى تتقدم السفارة في لندن بأعمق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد".

وقع حاث اعتداء مؤسف أودى بحياة الطالب العماني محمد بن عبدالله العريمي، وببالغ الحزن والأسى تتقدم السفارة في لندن بأعمق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد،

والسفارة تتابع عن كثب ملابسات الحادث مع السلطات البريطانية المختصة.

انا لله وانا اليه راجعون — OMAN EMBASSY, UK (@EmbassyOmanUk) December 6, 2019

ووجه وزير التنمية الدولية السابق ومسئول كبير في وزارة الخارجية حاليا، السير آلاندنكان، التعازي لسلطنه عمان وأهل الضحية على الحادث المؤسف، وقال "أشعر بالحزن الشديد لطعن طالب عماني ووفاته أمس الجمعة في" نايتسبريدج".

وأكد: "سلطنة عمان هي صديقنا المقرب وحليفنا ، ودائمًا ما ترحب بنا. شوارعها الآمنة هي مثال يحتذى به في العالم. أقدم الاحترام والتعاطف".