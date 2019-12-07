وكالة تفجر قنبلة عن هاتف "سامسونغ غلاكسي 11"... كاميرا خارقة "غير مسبوقة"

كشفت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، في تقرير لها، عن تسريب جديد متعلق بهاتف "سامسونغ غلاكسي إس 11"، الذي سيطرح خلال 2020.

وذكر التقرير أن الهاتف سيكون مزودا بكاميرا خارقة، تتمتع بدقة فائقة، لم تتوافر في أي هواتف ذكية من قبل.

وأشارت وكالة "بلومبرغ"، نقلا عن مصادر مطلعة، أن "سامسونغ غلاكسي 11" يضم كاميرا بعدسة 108 ميغابيكسل، وهي أعلى عدسة ميغابيكسل في أي هاتف محمول في السوق.

كما كشف تقرير "بلومبرغ" أن "الكاميرا الخارقة" تم تصميمها بالتعاون بين شركتي "سامسونغ" الكورية الجنوبية و"شاومي" الصينية، ويبلغ حجمها أكثر قليلا من بوصة واحدة، مما يجعلها أصغر قليلا مقارنة بأجهزة استشعار أخرى متطورة في السوق.

وعن قدرة "الكاميرا الخارقة"، فإنها تساعد المستخدمين على التقاط الصور التي يمكن تقريبها إلى "مطبوعات على مستوى اللوحات الإعلانية، التي يصل ارتفاعها إلى 4.24 مترا".

وسترافق العدسة عالية الدقة، 3 عدسة أخرى، من بينها عدسة زاوية عريضة للغاية، وعدسة زووم بصرية (بقدرة تقريب خمسة أضعاف)، بحسب التقرير

وذكرت "بلومبرغ" أيضا أن "سامسونج" تعتزم إضافة "الكاميرا الخارقة" التي تبلغ جودتها 108 ميغابكسل في هاتفها القابل للطي المقبل "فولد".

ومن المقرر أن تكشف شركة "سامسونغ" رسميا عن هاتف "غلاكسي إس 11"، وهو أحدث المنضمين إلى سلسلة "غلاكسي"، في شهر فبراير/ شباط المقبل.