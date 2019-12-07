أنغام تتعرض لموقف محرج بسبب معجب في السعودية... فيديو

تعرضت المطربة المصرية، أنغام، لموقف محرج جديد، خلال أحدث حفلاتها الغنائية، الذي أحيته في المملكة العربية السعودية، الخميس.

وأثناء وقوفها على المسرح، صرخ أحد المعجبين قائلا للفنانة المصرية: "أحبك.. أحبك.. تتزوجيني"، لكن الفنانة ابتسمت ولم ترد على المعجب.

ولم تمر ثواني، حتى تعالت الأصوات المطالبة بأداء أغنيتها الشهيرة "أكتبلك تعهد"، وهو ما دفعها للرد عليه مبتسمة: "هنكتب التعهد دلوقتي".

يشار إلى أن أنغام تعرضت للإغماء، خلال إحيائها حفل في منطقة الجوف بالسعودية، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، بعد أن صعد أحد المعجبين للمسرح عندما كانت تغني، ووضع على عنقها باقة ورد، متسببا في إثارة خوفها لتفقد وعيها.

من ناحية أخرى، أصبحت أنغام، هي أكثر الفنانات العربيات غناءا في المملكة العربية السعودية.‏

وتعليقا منها على منحها ذلك الوصف، وصفت أنغام نفسها بـ"المحظوظة"، وذلك خلال لقائها مع برنامج "عرب وود"، المذاع على فضائية "روتانا سينما".

وأضافت: "هذا شيء يشرفني ويسعدني، لأنني أصلا ابنة الأغنية السعودية وابنة الأغنية الخليجية بشكل عام، ‏وأنا من محبي الأغنية الخليجية والفن الخليجي، وتربيت على الأغنية السعودية".

‏وجاءت تصريحات أنغام على هامش الحفل الذي أحيته الخميس، ضمن فعاليات "موسم الرياض"، على خشبة مسرح أبو بكر سالم بالرياض، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.