كولومبيا تفوز بجائزة أفضل فيلم والسعودية بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان مراكش الدولي للفيلم

أعلن مساء اليوم السبت، جوائز الدورة الـ18 للمهرجان الدولي للفيلم بمدينة مراكش المغربية، والذي يعقد تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وفاز بالنجمة الذهبية، وهي الجائزة الكبرى للمهرجان، الفيلم الكولومبي "وادي الأرواح" للمخرج نيكولاس رينكون جيل، وهو أول فيلم روائي طويل للمخرج.

وفاز بجائزة أفضل دور رجالي، توبي والس، عن فيلم "بيبي تيث"، وقررت لجنة التحكيم منح جائزة أفضل دور نسائي مناصفة للممثلتين نيكولا برلي وروكسان سكريمشو عن فيلم "لين ولوسي".

وفاز بجائزة أفضل مخرج، علاء الدين سليم، عن الفيلم التونسي الفرنسي "طلامس"، وفاز بجائزة لجنة التحكيم، مناصفة بين الفيلم السعودي "الزيارة الأخيرة" والفيلم الصيني "لوحة موزاييك".

وتم خلال الدورة الـ18 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم، تكريم المخرج والمنتج الأمريكي، روبرت ردفورد، والفنانة المغربية منى فتو، والممثلة الهندية بريكانا شوبرا، كما تم تكريم السينما الأسترالية باعتبارها من أقدم السينما في العالم.

وشهد المهرجان عرض 98 فيلما من 34 دولة توزعت‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬فقرات، تلخصت في "المسابقة الرسمية" و"السهرات‭ ‬المسائية‮"‬، و‭‬‮"‬تكريم‭ ‬السينما‭ ‬الأسترالية"، و"القارة ‮11"،‬ و"بانوراما‭ ‬السينما‭ ‬المغربية"،‬ و"الجمهور‭ ‬الناشئ".

وانطلقت فعاليات الدورة الـ18 للمهرجان الدولي للفيلم في مدينة مراكش المغربية، في الفترة من 29 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.