سودانيون ينظمون مسابقة جمال للكلاب

رغم الأوضاع الاقتصادية والسياسية، التي يعيشها أغلب السودانيين منذ أعوام، فلم يمنع العشرات منهم، أن يشاركوا في مسابقة لاختيار الكلاب (الأجمل وذات الكفاءة)، التي أقيمت يوم السبت، بالعاصمة الخرطوم.

الخرطوم - سبوتنيك . ونظم النادي السوداني لتربية الكلاب مسابقة الكفاءة والجمال للكلاب، للمرة الثالثة، بالحديقة الدولية بالخرطوم، وقد شارك ما يقارب مائة مشارك، بأنواع مختلفة للكلاب، فصيل "جيرمن شيبر" أو الراعي الألماني الأكثر شهرا عالميا، وأيضا فصيل "هاسكي"، الذي يعيش في مناطق الشديدة البرودة مثل أراضي الاسكيمو، وغيرها العديد من سلالات الكلاب.

وفي سياق الموضوع، أفاد عضو النادي السوداني لتربية الكلاب، عثمان السنهوري ، يوم السبت، أن" النادي السوداني، حصل عضوية الجمعية الدولية لتنقية سلالة الكلاب منذ العام 2016، وهي جمعية دولية، لتنقية سلالات الكلاب، المعروفة ب" إف سي إي"، والموجود مقرها بدولة بلجيكا".

وأشار السنهوري إلى إن" المسابقة التي ينظمها النادي السوداني، الذي يقوم بدور، تنظيم مسابقات الكلاب، وإصدار شهادات سلالات أو النسب للكلاب، مضيفا: "النادي السوداني، جلب حكم دولي لهذه المسابقات في كل عام، ليختار أجمل وأكفأ الكلاب، بحسب المعايير الدولية التي وضعتها الجمعية الدولية لتنقية سلالات الكلاب".