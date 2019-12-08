فنان يأكل موزة بـ 120 ألف دولار وسط ذهول الجميع... فيديو

صدم زوار المعرض الدولي "بيروتين – Art Basel" في ميامي، عندما تناول فنان موزة بداخل عمل فني تم بيعه بمبلغ 120 ألف دولار أمريكي.

وقام الفنان، دافيد داتونا، بإخراج الموز من إطار صورة للفنان الإيطالي ماوريتسيو كاتيلان، والتهمه بكل بساطة، لتقول له الموظفة "هل أنت مجنون، هذا تصرف غبي جدا" ليجاوب الفنان "نعم .. وليكن" لتطلب منه بعد ذلك الجلوس لينظروا ماذا يمكنهم أن يفعلوا بهذه الحالة.

ونشر الفنان، ديفيد داتوا، الفيديو على صفحته في "انستغرام" وقال "هذا هو أدائي الفني، أنا أحب عمل ماوريتسيو كاتيلان الفني، وأحب هذا التثبيت (الموز) حقا، إنه لذيذ جدا".

الملفت أنه تم استبدال الموز بآخر على وجه السرعة، بالرغم من غضب أحد الموظفين، ولم يتم اتخاذ أي إجراء بحق الفنان.

وبحسب "بي بي سي" فإن هذا العمل الفني يأتي بشهادة أصالة، أي أنه يمكن للمالكين استبدال الموزة!

وبحسب موقع "Art Market"، إن العمل الفني "الموزة الملصقة على الحائط" أطلق عليه اسم كوميديان وهو واحد من ثلاثة نماذج. وسيباع النموذج الأخير بقيمة 150 ألف دولار.

ووفقا لموقع "آرت نت" اشترى الفنان الإيطالي ماوريتسيو كاتيلان موزة من سوبرماركت في ولاية ميامي الأمريكية، وعلقها بشريط لاصق على الحائط في معرض "Perrotin" للأعمال الفنية المعاصرة، في العاصمة الفرنسية باريس.

Two of the three editions of Maurizio Cattelan’s “The Comedian,” a sculptural intervention consisting of a banana taped to the wall and priced at $120,000, sold on the first day of @ArtBasel Miami Beach’s preview. Deets on this bananas transaction here: https://t.co/tDAWkFYUy2 pic.twitter.com/DFXCZJIubq — Benjamin😺Sutton (@bhsutton) December 5, 2019

وصرحت مديرة المعرض، لوسيان تيراس "لم يدمر داتوا العمل الفني، فالموز هو الفكرة من العمل!"

ويعد معرض "أرت باسيل - Art Basel" أحد أشهر المعارض العالمية التي تقدم الفن المعاصر بمختلف أشكاله.