حفل فارس كرم في أستراليا يتحول إلى ساحة معركة بالسكاكين... فيديو

تحول حفل المطرب اللبناني فارس كرم، في مدينة ملبورن الأسترالية إلى ساحة قتال بعد أن اقتحم عدد من الرجال المكان وبدأوا بطعن أشخاص كانوا متواجدين، مستخدمين في ذلك السكاكين وأدوات حادة.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة من الحفل خلال الشجار، حيث يظهر قاعة وقد احتشد فيها الكثير من محبي النجم، لتدخل مجموعة من الرجال ويبدأون بشجار كبير مع آخرين، ويظهر أحد المهاجمين وهو يحمل سكيناً ضخماً، فيما انتشرت الدماء على أرضية المكان.

وبحسب صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، فإن الحادث وقع يوم الاحد 8 ديسمبر/كانون الاول، وتم نقل 6 أشخاص الى المشفى بعد إصابتهم بجروح جراء طعنات سكين.

وأفادت لصحيفة بأن رجلا بعمر الـ29 تم نقله الى المشفى بحالة صحية حرجة.

Melbourne: A man is fighting for life after a violent brawl broke out at a function last night. Eight men suffered serious injuries, seven were assessed by paramedics and six were taken to hospital. https://t.co/TWh1KQycs4 #7NEWS pic.twitter.com/kjDfsbnRJN — 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) December 7, 2019

وكان المهاجمون قد حضروا الىم في البداية، لكن تم طردهم منه في وقت لاحق، ليعودوا من جديد إلى المكان ثم تشاجروا مع الموظفين بحلول الساعة الثانية.

وظهر في مقطع مصور آخر رجلا يضرب آخر بأنبوب معدني على رأسه، في الوقت الذي وجه له الآخرون لكمات.

من جانبها، أعلنت الشرطة الأسترالية فتحها تحقيق في الحادثة.