أحلام تتوسط لفنانة لدى تركي آل الشيخ: تم معاليك

توسطت الفنانة الإماراتية أحلام، لدى المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، من أجل ضم الفنانة كارول سماحة لتنضم إلى نجوم حفلات موسم الرياض.

وغردت أحلام عبر صفحتها على تويتر موجهة حديثها لآل الشيخ "طلبتك قول تم معاليك نبي الرائعة الراقية الأستاذة ‎كارول سماحة وأنا أول الحاضرين حفلها، فنانة مختلفة أتمنى تكون بيننا".

@Turki_alalshikh طلبتك قول تم معاليك 🙏🏻نبي الرائعه الراقيه الاستاذه #كارول_سماحه وانا اول الحاضرين حفلها فنانه مختلفه اتمنى ان تكون بينا 💚🇸🇦🙏🏻🌹🌹🌹🌹🌹🌹 — A7lam #فريق_احلام 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) December 7, 2019

وحظيت تغريدة أحلام على تفاعل واسع من جمهورها وجمهور كارول، كما قامت الفنانة أنغام بالإعجاب بالتغريدة.

يذكر أن أحلام في وقت سابق توسطت لدى تركي آل الشيخ بشأن الفنانة هند البحرينية للمشاركة في موسم الرياض، وبدوره رد آل الشيخ على طلب أحلام قائلا: "قول تم معاليك".