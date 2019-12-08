نهاية مروعة لثلاثة لصوص سرقوا شابا في الأرجنتين... فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعملية سرقة قام بها ثلاثة لصوص لشاب في العاصمة الأرجنتينية بيونس أيرس.

وعقب قيام اللصوص بسرقتهم، طاردتهم الشرطة وهم على متن دراجة بخارية.

وخلال المطاردة ظهرت سيارة أخرى تابعة لقوات الشرطة الأرجنتينية فجأة وصدمت الدراجة البخارية بشكل عنيف، ما أدى للإطاحة بها.

وأفادت مصادر داخل الشرطة أن أحد اللصوص لقي حتفه، بينما يقبع آخرين في المستشفى حالتهم خطرة.