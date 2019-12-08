قصة ملهمة... أب يسافر 12 كيلو يوميا لنقل بناته إلى المدرسة لهدف سام

وقطع خان المسافة على متن دراجة نارية بشكل يومي لنقل بناته إلى المدرسة، ثم ينتظرهن في الخارج حتى انتهاء اليوم الدراسي.
ويذهب ميا خان ببناته الثلاث كل يوم إلى مدرسة نورانية، تديرها اللجنة السويدية من أجل أفغانستان، ويؤكد أن تعليم بناته أمر مهم بالنسبة له لأنه لا توجد طبيبات في منطقتهن، ويريدهن أن يكن كذلك.
"أنا أمي وأعيش بأجر يومي، لكن تعليم بناتي له قيمة كبيرة بالنسبة لي"— AJ+ عربي (@ajplusarabi) December 8, 2019
ميا خان، أحد سكان باكتيكا في أفغانستان، يقطع يومياً 12 كيلومتراً على دراجة نارية لإيصال بناته الثلاث إلى المدرسة ثم ينتظر بضع ساعات حتى يعود بهن.
هل تعترضكم صعوبات في الوصول إلى المدرسة أو مقر العمل؟ pic.twitter.com/vBy80JzbT6
وقال ميا خان: "أنا لا أجيد القراءة والكتابة. وأعيش بأجر يومي، لكن تعليم بناتي له قيمة كبيرة بالنسبة لي لأنه لا يوجد طبيبة في منطقتنا.رغبتي الكبرى هي تثقيف بناتي مثل أبنائي".
وتقول روزي، إحدى بنات السيد خان الثلاث، إنها سعيدة لكونها قادرة على الدراسة والتعلم.
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