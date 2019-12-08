موسوعة "غينيس" تكشف حقيقة رقم تامر حسني القياسي

أوضحت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، حقيقة حصول الفنان المصري تامر حسني على لقب أكثر فنان ملهم في العالم.

وفي الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلنت صفحة مارينا مول بأبي ظبي، أنه بالتزامن مع عام التسامح، واحتفالا بأعياد اليوم الوطني الإماراتي، يستضيف مارينا مول أبوظبي في العاصمة الإماراتية، الفنان تامر حسني.

ويشارك تامر حسني بمعرض خيري خاص لمقتنياته من أشهر أعماله الفنية لبيعها في المزاد العلني والتبرع بحقها لمنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى ترشيحه لتحقيق رقم جديد بموسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وأعلن مارينا مول أبو ظبي خلال المنشور، أنه تم توجيه دعوة رسمية للفنان وللجنة تحكيم غينيس ولجمهوره، لتسجيل رقم قياسي عالمي جديد في حياته، والذي سيتم من خلال لائحة كبرى يوقع عليها كل من أثر الفنان تامر حسني بالإيجاب في حياته و تغيرت للأفضل من خلال أغانيه أو مشواره الخيري أو لقاءاته التلفزيونية.

ووفقا لما نشره موقع "مصراوي"، لم ينشر على الموقع الإلكتروني للموسوعة أي بيانات عن الرقم القياسي لتامر حسني.

وأرسل الموقع للموسوعة عبر البريد الإلكتروني للاستفسار عن أي أرقام حققها تامر حسني، أوضحت الموسوعة أن تامر حسني شارك في حملة للتبرع بالدم حققت الرقم القياسي لأكثر عدد من المتبرعين.