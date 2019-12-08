"سمعتي طيبة وتاريخي نظيف"... "فنانة مصرية ترد على إهانات مخرج لها

ردت الممثلة المصرية، نسرين أمين، اليوم الأحد، على إهانات وجهها مخرج لها، وذلك منذ تعاونهما سويا في مسلسل "الأسطورة" في رمضان 2016.

وكان المخرج محمد سامي اتهم نسرين أمين، في تصريحات صحفية مؤخرا، أنها كانت السبب الرئيسي وراء أزمته مع الممثلة ياسمين صبري، وأنها كانت تتهمة بحذف مشاهد لها من مسلسل "الأسطورة" من أجل زوجته مي عمر.

كما أن محمد سامي وصف نسرين أمين في تصريحاته، أنها "ممثلة درجة خامسة"، لم تقدم أي شيء يذكر في الدراما التلفزيونية، بحسب قوله.

من ناحيتها، أرفقت نسرين أمين تصريحات محمد سامي عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، وردت عليها قائلة: "الحمد لله على نعمة الشغل والنجاح بدون وساطة ولا فرض على الجمهور.. الحمد لله على نعمة القبول.. الحمد لله على نعمة الشكل الجميل (نسبى وأذواق)".

وتابعت: "الحمد لله على السمعة الطيبة والتاريخ النظيف، الخالي من أي بلطجة أو قضايا مريبة.. الحمد لله على نعمة الموهبة التي يحكم عليها الجمهور فقط لأني لا أريد أحدا أن يغضب مني".

ومسلسل "الأسطورة" من بطولة محمد رمضان، ونسرين أمين، ومي عمر، وياسمين صبري، وهادي الجيار، وفردوس عبد الحميد، ومن إخراج محمد سامي.

يشار إلى أن نسرين أمين برز نجمها خلال السنوات الأخيرة في العديد من الأعمال الفنية الناجحة، منها فيلم "ولاد رزق" للمخرج طارق العريان وبطولة أحمد عز، والفيلم الكوميدي "حملة فريزر"، ومسلسل "شقة فيصل" في رمضان 2019.