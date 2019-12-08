"قبلة" من الفنانة مروة السالم تثير الجدل في الرياض...فيديو

نشرت الفنانة مروى السالم مقطع فيديو تسبب بجدل كبير بين متابعيها، بعد نشره على حسابها الرسمي في "سناب شات".

ونشرت الفنانة مقطع فيديو يظهر فيه تلقيها لقبلة سريعة من زوجها الكاتب محمد سلامة، أثناء تجوالهم في السيارة داخل مدينة الرياض، ما سبب غضبا لدى متابعيها في السعودية.

وابتسمت مروة بعد القبلة وتوجهت لجمهورها تقول "انتظرونا بعد شوية في الدراهة.. وتمنوا لنا الخبر السعيد.. والله أجواء البوليفارد تجنن لولا إنا إحنا في الرياض، كنت قولت إحنا في باريس".

ووصف النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي الفيديو "بالجريء" مع الكثير من التعليقات التي أبدت رفضهم لهذا التصرف فعلق احدهم "الاحتشام أدامكم الله" فيما علق آخر "حجكم كنتوا كنت قبلتوا بعض في البيت".

وزادت شهرة الفنانة السعودية بعد خطوبتها من الإعلامي والناقد السعودي محمد سلامة، وتلقيها الكثير من التهاني والمباركات من فنانين سعوديين وعرب، لتتكلل علاقتهم بالزواج لاحقا.

وعرفت سالم بصوتها الإذاعي عند عملها في إذاعة "ميكس إف إم" وبدأت مسيرة الشهرة بحضورها الكثير من الفعاليات في جدة، بالإضافة لتقديمها أكثر من برنامج تلفزيوني لتتكلل أخيرا بالغناء، بحسب "أرم نيوز".