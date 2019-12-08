ضابط شرطة مصري يدفع سيارة بقدمه 5 كيلومترات... تعرف على السبب

قام ضابط شرطة مصري بموقف بطولي، في مشهد يلخص شهامة المصريين، بعدما استغاث به أحد السائقين، لتحريك سيارته المتعطلة.

نشرت ذلك صحيفة "الدستور" المصرية، مشيرة إلى أنه قام بموقف إنساني، على الطريق الدائري حول القاهرة، حيث ألقى ضابط شرطة على عاتقه مسؤولية مساعدة سائق استغاث به لتعطل سيارته.

وقالت الصحيفة المصرية، إن ضابط الشرطة المصري، ركب على "كبوت" سيارة الشرطة ودفع السيارة المعطلة بقدميه مسافة 5 كيلو، حتى أنزلها من الدائري.

وقالت إن هذا الضابط هو النقيب حسام مختار، مشيرة إلى أنه كان يرأس قوة أمنية للمرور وملاحظة الحالة الأمنية أعلى الطريق الدائري بمنطقة المرج.

وتابعت: "تعطلت سيارة ميكروباص واستغاث قائدها به لمساعدته خاصة أن زوجته مريضة ويرغب في الذهاب إليها مسرعا فحاول الضابط استيقاف سيارة ربع نقل لسحب الميكروباص المعطل خلفها".

ولفتت إلى أنه لجأ الضابط لفكرة، أخرى، تمكنه من مساعدة السائق للوصول إلى ميكانيكي أسفل الطريق الدائري بصورة أسرع، حيث طلب من مجند سائق سيارة الشرطة القيادة حيث يجلس هو ومجندين آخرين على كبوت السيارة من الخارج ليدفعوا الميكروباص بأقدامهم، مشيرة إلى أنهم استطاعوا إنجاز الأمر بنجاح.