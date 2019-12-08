إطلاق هاتف ذكي يحمل اسم أشهر تاجر مخدرات في التاريخ... تعرف على مواصفاته وأهم ما يميزه

قام روبيرتو إسكوبار شقيق أشهر تاجر مخدرات عبر التاريخ، الكولومبي بابلو إسكوبار، بإطلاق هاتف ذكي جديد قابل للطي، يحمل اسم "إسكوبار فولد 1" ذهبي اللون.

وأكد روبيرتو أن الهاتف غير قابل للكسر، ويسعى لمنافسة الشركات الكبرى في مجال الهواتف الذكية.

The sibling of the drug kingpin says the Escobar Fold 1's plastic screen "cannot break"https://t.co/WrsBZsNFMj — CNET (@CNET) December 4, 2019

واستعان روبيرتو بصورة شقيقه للدعاية للهاتف، وتم إنتاج شاشته بالاعتماد على نوع خاص من البلاستيك صعب الكسر، وسيبلغ ثمنه 349 دولار أمريكي.

Samsungs gotta watch out😱! Pablo Escobar’s brother put the Escobar Fold 1 foldable phone that’s about €1000 cheaper🤯 then Samsungs foldable phone📱 on the market!

Here is what it's capable of👀:https://t.co/9g5u0uaYkw@escobar_inc #news #smartphone — Silicon Canals - European technology news (@SiliconCanals) December 6, 2019

وقال روبيرتو إنه سيتحدى شركات الهواتف الذكية الكبرى، وسيرفع دعوى قضائية على شركة "أبل" الأمريكية، المنتجة لهواتف آيفون.

وأوضح أن الدعوى ستطالب بتعويض 300 مليار دولار من شركة "أبل"، كونها تحتال على المستخدمين وتبيع لهم هواتف لا قيمة لها.