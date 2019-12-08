كاظم الساهر يكشف عن نسخة جديدة لأغنية "سلام عليك"

كشفت الصفحة الرسمية للمطرب العراقي كاظم الساهر، عن نسخة جديدة، من أغنيته "سلام عليك"، وذلك بالتزامن مع الاحتجاجات، التي تشهدها البلاد.

نشرت الصفحة الرسمية لكاظم الساهر على "فيسبوك"، إصدارا جديدا للأغنية، حيث يوجد اختلاف بسيط عن اللحن السابق للأغنية، التي تضمنت صورة للساهر، وهو منحن على العلم العراقي يقبله.

وبحسب موقع "إرم نيوز"، قال الساهر إنه يتمنى أن تعتمد أغنيته "سلام عليك على رافديك"، نشيدا وطنيا للعراق، بينما عبر عن سعادته لدعم الجمهور العراقي لهذا المقترح في استفتاء أجري سابقا لهذا الغرض.

والأغنية من كلمات الشاعر أسعد الغريري، بينما النشيد الحالي اختاره الحاكم الأمريكي بول بريمر، بعد سقوط نظام صدام حسين 2003، بحسب "إرم نيوز"، وهو من كلمات الشاعر الفلسطيني، إبراهيم طوقان، وألحان اللبناني محمد فليفل، بحسب الموقع.