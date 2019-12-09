سائحة اسرائيلية تتعرض للضرب المبرح والسرقة في نيويورك...فيديو

كانت الفتاتان في محطة "أفنيو"، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست"، عندما أمسك المجرم " شيلي زوينر" رأسها بقطعة قماش بيضاء، بينما هرب رفاقه من المحطة.
Evil PureEvil.armed with a knife and a taser rob two female tourists from Israel, at a Brooklyn subway station— WOMEN FOR TRUMP (@SouthwellLeigh) December 8, 2019
Police said the victims wallets and phones were stolen
Hey tourists
Always welcome in NYC
NYPD’s Crime Stoppers Hotline 1-800-577-TIPS (8477) pic.twitter.com/dLffxfRNKI
ثم انضم إليه صديقه، وانتزع محفظة السائحة وضربها مرارًا وتكرارًا بينما كانت تتوسل إليه بتركها، ولكن اللص كان يمسك بيدها ويطلب منها أشياءها الثمينة، كما يظهر في الفيديو.
وقالت الشرطة إن المجرمين ذوي القلب البارد هددوا كلا من المرأتين "بشفرة وتاسر" لكنهم لم يستخدموا السلاح بل واصلوا الضرب الوحشي لمدة خمس دقائق تقريبًا، ثم هربوا بعد أن حصلوا على نقود وبطاقات ائتمان الضحايا.
وانتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وشاهدته والدة السائحة الإسرائيلية، التي قالت للصحيفة إنها كانت خائفة جدا لدرجة أنها اشترت لابنتها البالغة من العمر 21 عاما تذكرة للعودة بشكل فوري.
وقال المسؤولون إن المحققين وصفوا الهجوم بأنه "جريمة سرقة" ولا يعتقدون أن الضحايا كانوا مستهدفين على وجه التحديد.
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