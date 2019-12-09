سائحة اسرائيلية تتعرض للضرب المبرح والسرقة في نيويورك...فيديو

ذكرت شرطة نيويورك أن سائحة إسرائيلية وصديقتها تعرضتا لهجوم من قبل لصوص في محطة لمترو الأنفاق في بروكلين في وقت مبكر يوم الجمعة.

كانت الفتاتان في محطة "أفنيو"، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست"، عندما أمسك المجرم " شيلي زوينر" رأسها بقطعة قماش بيضاء، بينما هرب رفاقه من المحطة.

Evil PureEvil.armed with a knife and a taser rob two female tourists from Israel, at a Brooklyn subway station



Police said the victims wallets and phones were stolen



Hey tourists



Always welcome in NYC



NYPD’s Crime Stoppers Hotline 1-800-577-TIPS (8477) pic.twitter.com/dLffxfRNKI — WOMEN FOR TRUMP (@SouthwellLeigh) December 8, 2019

​ثم انضم إليه صديقه، وانتزع محفظة السائحة وضربها مرارًا وتكرارًا بينما كانت تتوسل إليه بتركها، ولكن اللص كان يمسك بيدها ويطلب منها أشياءها الثمينة، كما يظهر في الفيديو.

وقالت الشرطة إن المجرمين ذوي القلب البارد هددوا كلا من المرأتين "بشفرة وتاسر" لكنهم لم يستخدموا السلاح بل واصلوا الضرب الوحشي لمدة خمس دقائق تقريبًا، ثم هربوا بعد أن حصلوا على نقود وبطاقات ائتمان الضحايا.

وانتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وشاهدته والدة السائحة الإسرائيلية، التي قالت للصحيفة إنها كانت خائفة جدا لدرجة أنها اشترت لابنتها البالغة من العمر 21 عاما تذكرة للعودة بشكل فوري.

وقال المسؤولون إن المحققين وصفوا الهجوم بأنه "جريمة سرقة" ولا يعتقدون أن الضحايا كانوا مستهدفين على وجه التحديد.