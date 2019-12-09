بعد أيام من استئصال زوجته هنا الزاهد للمرارة... أحمد فهمي يدخل المستشفى بسبب "عيب خلقي"

كشف الممثل المصري، أحمد فهمي، أمس الأحد، عن سبب دخوله المستشفى، الأيام الماضية، وطبيعة العملية الجراحية التي خضع لها.

وقال "فهمي" في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، إنه أجرى منظارا أكثر من مرة، وكانت النتيجة ارتجاع في المريء، لكنه اكتشف بعد ذلك أن التشخيص خاطئ.

وأوضح أحمد فهمي أن لديه "عيب خلقي"، تمثل في خلايا ظهرت في المريء من الأعلى، وكان يجب أن يتم لها عملية كي لا تسوء الأمور.

وأعرب أحمد فهمي عن اندهاشه من خضوعه لعملية جراحية بعد أيام من إجراء زوجته، الممثلة المصرية، هنا الزاهد، لعملية استئصال في المرارة، قائلا: "لا أعلم ماذا حدث، زوجتي هنا الزاهد كانت خرجت لتوها من المستشفى من 4 أيام بسبب المرارة، وأنا دخلت المستشقى لأنني عاني منذ عامين من ارتجاع مريء ولا يخف".

وكانت هنا الزاهد، كشفت الخميس الماضي، عن خضوعها لعملية المرارة واستئصالها.‏

وشاركت "الزاهد" عبر حسابها الخاص على موقع "فيسبوك"، صورة برفقة طبيبها الخاص، الذي شكرته لاهتمامه بها ‏قائلة: "بعد تعب شهرين ونص ومحرومة من الأكل الذي أحبه بسبب المرارة، أريد أن أشكر دكتور محمد حقي ‏على تعبه معي، وإني كل فترة أكلمه حتى بالليل ودائما مرحب جدا إنه يجاوب على كل أسئلتي، أخيرا الحمد ‏لله أزلت المرارة".‏

وتعرضت هنا الزاهد لوعكة صحية شديدة، أثناء قضائها شهر العسل مع زوجها الممثل، أحمد فهمي في سنغافورة، وهو ما استلزم خضوعها لجراحة، كما أنها شهدت الفترة الماضية وفاة زوج والدتها الفنان طلعت زكريا.

واحتفل أحمد فهمي وهنا الزاهد بزفافهما 11 سبتمبر/ أيلول 2019.