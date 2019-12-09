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    الفنانة المصرية شيرين رضا في مهرجان الجونة السينمائي الثالث

    هجوم عنيف من شيرين رضا على شيرين عبد الوهاب: من يستخدم هذا الوصف يجب قتله

    © AFP 2019 / PATRICK BAZ
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    شنت الممثلة المصرية شيرين رضا هجوما عنيفا على المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، وقالت إن من يستخدم تلك الأوصاف يجب أن يقتل.

    وردت شيرين رضا عبر برنامج "الحكاية" عبر قنوات "إم بي سي مصر" على وصف شيرين عبد الوهاب بعض النساء في السعودية بـ"العانس".

    وقالت شيرين رضا: "اعتبر أن من يصف المرأة غير المتزوجة بالعانس يجب أن يتم قتله".

    وتابعت بقولها: "لا أعتقد أن هناك مصطلح يمكن أن يستخدم باسم بنت عانس، فمن اخترع هذه الكلمة يجب أن يقتل، ولو كان قد مات، يجب أن يتم إيقاظه من موته وقتله من جديد لأن تلك قلة أدب".

    وقالت شيرين رضا: "ليس كل الأشخاص يفعلوا نفس الأشياء في الحياة، وخروج الفتاة عن المسار المحدد لها سلفا من قبل المجتمع، لا يعني أن تتلقى الشتائم وهذا أمر غير مسموح".

    ​وتم تداول تصريحات شيرين رضا على نحو واسع في مواقع التواصل، ووصفت بأنها "رد عنيف" على وصف شيرين عبد الوهاب بعض النساء في السعودية بـ"العوانس".

    وتلقت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب العديد من الانتقادات إثر تصريحات سابقة علقت فيها على أهمية سماع المرأة لكلام الرجل، واصفة إياهن بـ"العوانس".

    وقالت شيرين أمام جمهورها خلال موسم الرياض في السعودية: "المرة الي فاتت زعلوا وعملوا هاشتاق عشان قلت للستات تسمع كلام الرجالة، طب الرجالة دول عسل وسكر مش عارفه إيه الي مزعلهم أكيد دول شوية عوانس..".

    وتفاعل الكثير من المستخدمين السعوديين مع هذه التصريحات، حيث قالت ألعبدلي: "أتفق وربي أحبها بس لفظ عوانس راح يوديها بداهية هذه المفروض تغني فقط إذا قعدت تتفلسف تجيب العيد وهالمره جابت العيدين".

    كما قالت شيرين في تصريحات سابقة: "طالما منقدرش نستغني عن الراجل في حياتنا يبقى نسمع كلامه أحسن، ولا انتوا شايفين إيه ليه بتدوخوهم وتطلعوا عينيهم خلاص رفعنا الراية البيضاء..".

    لقت نقابة المهن الموسيقية المصرية، أمس السبت، على التصريحات التي أدلت بها المطربة المصرية، شيرين عبد الوهاب، خلال حفلها الأخير في الرياض، والتي صدمت السعوديين.

    ​ورد طارق مرتضى، المتحدث باسم النقابة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم" المصرية، "أن الجميع في مصر والوطن العربي يتفق على الموهبة الكبيرة التي تتمتع بها شيرين وصوتها النادر والقوي".

    ولفت إلى أن تصريحات شيرين المثيرة طبيعة في شخصيتها، وتابع قائلا: "لكننا لن نقف لها بالمرصاد، لكن لو هناك أي تجاوز سنقف بالتأكيد ونتخذ موقف".

    وتابع: "ما يحدث حاليا أن مواقع التواصل الاجتماعي، أصبحت تشكل ضغطا كبيرا على النجوم بطريقة غير طبيعية، وأصبح من يعلقون وينشرون على مواقع التواصل غير متخصصين، فمن الممكن أن يصدروا أحكاما خاطئة، ونجد موضوع كبير من لا موضوع.

    وأكد طارق مرتضى أن تصريحات شيرين الأخيرة في "موسم الرياض" هي طبيعة شخصية لديها، ولا يجوز رصد كل تصريحاتها.

    ​وأضاف أنها تتمتع بصوت نادر وقوى، قائلا: "إحنا عطشنا من الصوت ده لحد ما طلعت لنا شيرين"، موضحا أن النقابة تواصلت معها مرارا وتكرارا وأخبرتها بعدم الإدلاء بتصريحات أثناء غنائها أو الحديث في الشؤون العامة أو السياسية.

    وأكد أن النجوم الحقيقيين في الساحة الفنية قلائل، ويجب الاحتفاظ بهم وعليهم، موضحا: "النجوم الحقيقيين معدودين على أصابع الأيدي".

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