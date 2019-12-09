موسوعة "غينيس" تصدر بيانا رسميا يصدم جماهير تامر حسني

صدمت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، اليوم الاثنين، معجبي الفنان المصري، تامر حسني، بعد إصدارها بيانا رسميا، اليوم الاثنين، للرد على حصوله على لقب "أكثر فنان ملهم في العالم".

وقالت الموسوعة العالمية في البيان: "استطاع جمهور الفنان تامر حسني يوم الجمعة، الموافق السادس من شهر كانون الأول/ ديسمبر 2019، كسر الرقم القياسي العالمي لغينيس للأرقام القياسية لـ "أكثر عدد مشاركات على لوحة إعلانات"، وذلك في مارينا مول أبوظبي".

وتابع: "وقد تناقلت العديد من وسائل الإعلام خبرا مفاده أن الفنان المصري حقق لقب "الفنان الأكثر تأثيرا وإلهاما في العالم"، إلا أننا في غينيس للأرقام القياسية لا نقيس الإنجازات التي لا تتبع معايير واضحة، نمتلك في "غينيس" للأرقام القياسية معايير صارمة تشترك جميعها في محددات واضحة، أهمها: أن يكون الإنجاز قابل للقياس، وأن يكون قابل للكسر، وأن يكون ذو معايير واضحة محددة، وأن يكون قابلاً للتقييم والتحقق من صحته".

وأوضح البيان: "إن غينيس للأرقام القياسية هي السلطة الدولية التي تعنى بكسر الأرقام القياسية، وتدير عملية قياس وتقييم الأرقام القياسية من جميع أنحاء العالم. وإن الإعلان عن هذه الأرقام القياسية يتم إذا ما اتفقت معاييرها مع اشتراطات صارمة ومحددة ولا تتبع عملية التصويت الجماهيري. وإن معايير كسر الرقم القياسي الخاص بـ"أكثر عدد مشاركات على لوحة إعلانات" تتضمن مشاركة أكبر عدد من الأفراد إلى ذات لوحة الإعلانات متضمنة اسما فريدا ورسالة من المشارك نفسه".

وتقدمت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية بالتهنئة لكل من مارينا مول أبوظي وتامر حسني وجميع المشاركين في تحقيق 12086 مشاركة على لوحة إعلانات في مارينا مول أبوظبي، والذي وقف عند 4900 مشاركة تم تسجيلها في الخامس من شهر ديسمبر/ كانون الأول 2017.

وفي الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلنت صفحة مارينا مول بأبوظبي، أنه بالتزامن مع عام التسامح، واحتفالا بأعياد اليوم الوطني الإماراتي، يستضيف مارينا مول أبوظبي في العاصمة الإماراتية، الفنان تامر حسني.

ويشارك تامر حسني بمعرض خيري خاص لمقتنياته من أشهر أعماله الفنية لبيعها في المزاد العلني والتبرع بحقها لمنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى ترشيحه لتحقيق رقم جديد بموسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وأعلن مارينا مول أبوظبي خلال المنشور، أنه تم توجيه دعوة رسمية للفنان وللجنة تحكيم غينيس ولجمهوره، لتسجيل رقم قياسي عالمي جديد في حياته، والذي سيتم من خلال لائحة كبرى يوقع عليها كل من أثر الفنان تامر حسني بالإيجاب في حياته و تغيرت للأفضل من خلال أغانيه أو مشواره الخيري أو لقاءاته التلفزيونية.