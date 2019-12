موسوعة "غينيس" تصدر بيانا رسميا يصدم جماهير تامر حسني

View this post on Instagram

Winning a world Guinness record for The most contribution to a bulletin board was achieved by Tamer Hosny (Egypt) and presented to him by his fans in marina mall Abu Dahbi on December 6. من اجمل و اعظم ايام حياتي يوم دخولي موسوعة جينيس ريكورد كأكثر فنان ملهم و مؤثر في العالم و اللي مفرحني و مشرفني اني حصلت عليها علم مستوى العالم مش الشرق الأوسط بس و كمان اني احصل عليها في السن دا و بالقيمه دي انا فعلاً فرحان من كل قلبي الحمدلله