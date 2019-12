"الجوكر" و"نيتفلكس" أبرز المرشحين لجوائز "غولدن غلوب" 2020

وحاز فيلم الدراما الاجتماعية "Marriage Story" (قصة زواج) من بطولة سكارليت جوهانسون، على 6 ترشيحات في الحفل، بينما نال فيلم العصابات المستوحى عن أحداث حقيقية "The Irishman" (الأيرلندي) على 5 ترشيحات، وكلاهما من إنتاج "نيتفلكس"، بحسب موقع "إندي واير".

وأعلنت ترشيحات حفل جوائز "غولدن غلوب" 2020، اليوم الاثنين.

ويتنافس فيلما "قصة زواج" و"الأيرلندي" في الحفل على أعلى جائزة، وهي "أفضل فيلم"، إلى جانب فيلم "الجوكر" المقتبس عن قصص "دي سي" الهزلية، وفيلم الدراما الحربية "1917"، وفيلم "Two Popes".

ونال الفيلم المثير للجدل "الجوكر" 4 ترشيحات في حفل جوائز "غولدن غلوب" 2020، هي "أفضل فيلم" و"أفضل ممثل" لواكين فينيكس، و"أفضل مخرج" لتود فيليبس، وأفضل موسيقى تصويرية.

بينما كانت الأفلام المرشحة لأفضل فيلم كوميدي أو موسيقي هي "Dolemite is My Name" و"Jojo Rabbit" و"Knives Out" و"Once Upon a Time in Hollywood" و"Rocketman" المتناول لسيرة المطرب البريطاني إلتون جون.

كما حصلت البث المباشر لشركة "أبل" الأمريكية على أول ترشيح لها في حفل "غولدن غلوب"، وذلك عن مسلسها "The Morning Show"، الذي رشح لجائزة "أفضل مسلسل تلفزيوني درامي"، وهو من بطولة جينيفر أنيستون وريس ويذرسبون.

وستقام النسخة الـ77 من حفل جوائز "غولدن غلوب" في 6 يناير/ كانون الثاني 2020.