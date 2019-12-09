الأرصاد المصرية توضح: أين ذهب الشتاء ومتى يبدأ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون هناك ارتفاعا طفيفا ومؤقتا في درجات الحرارة، غدا الثلاثاء، ليسود طقس دافئ في كافة الأنحاء نهارا وبارد ليلا.

ووفقا لما نشرته بوابة "أخبار اليوم"، قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الشتاء يبدأ رسميا 23 ديسمبر/كانون الثاني، وتبدأ درجة الحرارة تنخفض بالتزامن مع دخول فصل الشتاء.

وتابعت "مع دخول فصل الشتاء نبدأ نشعر بدرجات الحرارة المنخفضة أثناء ساعات النهار خاصة وأن الجو مشمس الآن خلال ساعات النهار، لكن مع دخول الشتاء تبدأ درجات الحرارة تنخفض تدريجيا ونشعر بالبرودة طوال اليوم، فمع البداية الجغرافية للشتاء يبدأ حالية من عدم الاستقرار من أمطار ونشاط رياح، وهذا ما نشهده الفترات القادمة".

وعن هذا الأسبوع، أشارت إيمان شاكر، إلى أن هناك فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الدلتا تمتد لتكون خفيفة إلى القاهرة، ودرجات الحرارة في معدلتها الطبيعية بحيث أن الطقس مائل للدفء طوال النهار وبارد خلال السعات الأولى من الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل والشبورة المائية متواجدة في الصباح الباكر وخاصة بالمناطق الزراعية.

وأكدت إيمان شاكر، أنه من المعتاد في فصل الشتاء انخفاض درجات الحرارة ونشاط رياح في بعض الأحيان و حالات عدم استقرار من أمطار من الممكن أن تتكرر أكثر من 8 مرات خلال فصل الشتاء، و الأمطار تكون أكثر غزارة على السواحل الشمالية وتقل حدتها على القاهرة.

من جانبه أوضح قال الدكتور أشرف صابر عضو الهيئة، إن فصل الخريف لم ينته بعد وفصل الشتاء لم يبدأ، مشيرا إلى أن تقرير التنبؤ الفصلي الخاص بالشتاء يوضح أن شتاء هذا العام سيكون دافئ.