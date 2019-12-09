مصر... إغلاق ملاهي بعد حادث مؤلم خلال رحلة مدرسية

تعرضت مجموعة من التلاميذ في مصر إلى حادث مؤلم عندما سقطت بهم إحدى الألعاب، خلال رحلة مدرسية في أحد الملاهي.

قالت صحيفة "أخبار اليوم" المصرية، إن 14 تلميذا، بمدرسة طلخا المتميزة للغات، تعرضوا لإصابات مختلفة، إثر سقوط لعبة بهم أثناء رحلة مدرسية في الملاهي بمدينة المنصورة.

وقالت الصحيفة المصرية، إن مدير أمن محافظة الدقهلية المصرية، تلقى إخطارا من شرطة النجدة بالحادث، وانتقلت سيارات الإسعاف لمكان البلاغ وتم نقلهم لأحد المستشفيات الخاصة.

وقالت: "تم إسعاف 9 منهم في الحال وغادروا المستشفى وعمل جبيرة لـ 2 آخرين ووضع 3 تلاميذ تحت الملاحظة".

ولفتت الصحيفة إلى أن محافظ الدقهلية اتخذ قرارا بإغلاق الملاهي وإحالة المشرفين على الرحلة للتحقيق.