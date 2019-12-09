راغب علامة مهاجما "زعماء الطوائف" اللبنانية: الجنين في رحم أمه يدعي عليكم

شن المطرب اللبناني، راغب علامة، هجوما عنيفا على المسؤولين في لبنان، تعليقا على هطول أمطار كثيفة في البلاد، لم تتوقف منذ الليلة الماضية.

وأبدى علامة استياءه، عبر حسابه على موقع "تويتر"، من مقطع مصور لمشهد أثناء السيول التي تعرض لها لبنان مؤخرا، وسيدة تجرفها مياه الأمطار، ومحاولة البعض إنقاذها.

وغرد راغب علامة مع المقطع المصور: "زعماء" الطوائف "الوطنيين" و"الأبطال" قد أعادوا لبنان إلى العصر الحجري.. هنيئا لكم بأموالنا المنهوبة.. حتى الجنين في رحم أمه يدعي عليكم".

وتابع مستنكرا: "لن تهنؤوا لا أنتم ولا أولادكم بأموال الناس المنهوبة التي أصبحت في حساباتكم.. التاريخ سيلعنكم.. ألا تخجلوا من أنفسكم".

"زعماء" الطوائف "الوطنيين" و"الأبطال" قد أعادوا لبنان الى العصر الحجري... هنيئاً لكم بأموالنا المنهوبة 👏حتى الجنين في رحم أمه يدعي عليكم.. لن تهنؤوا لا انتم ولا أولادكم بأموال الناس المنهوبة التي أصبحت في حساباتكم..التاريخ سيلعنكم.. الا تخجلوا من انفسكم؟؟!! . pic.twitter.com/9aGGBrCz6J — Ragheb Alama (@raghebalama) December 9, 2019

وعنونت العديد من الصحف اللبنانية، واصفة المشاهد المطرية في الشوارع اللبنانية بـ"لبنان يغرق"، ولم تكن أول عاصفة مطرية شهدها لبنان منذ أسابيع قليلة كافية لتنذرالمعنيين بضرورة الإعداد لمواجهة حالة طقس مماثلة لما شهدته المناطق اللبنانيّة اليوم.

وكشفت هذه العاصفة عدم جهوزية البلديات والبنى التحتية لتصريف مياه الأمطار ، فغرقت شوارع وأوتوسترادات بكاملها في بيروت ومناطق أخرى كالشوف، الناعمة، خلدة، مجدليا، الشويفات، عكار، الدامور، قبرشمون،عرمون، النبطية ومناطق أخرى.

وانسدت مجاري المياه، وفاضت قنوات الصرف الصحي، وعلق المواطنون لساعات في الطرقات، وغرقت بعض السيارات، فيما اجتاحت السيول بيوت ومحال تجارية، في مناطق أخرى، فاضطر الكثير من الطلاب للبقاء في بيوتهم.

وتوقف السير في العديد من طرق وأنفاق لبنان، ولكن هذه المرة بسبب الأمطار وتجمع برك المياه وليس بسبب قطع الطرقات من قبل المحتجين، ووصلت زحمة السير من "خلده إلى صيدا"، ما تسبب بأعطال في عدد من السيارات. ونزل بعض طلاب المدراس من الباصات ذاهبين إلى منازلهم سيرا على الأقدام.