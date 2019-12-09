تعرف على المرشح الأول لجوائز "غولدن غلوب"

قاد الفيلم الدرامي "قصة زواج" (ماريدج ستوري) من إنتاج شركة "نتفليكس" الترشيحات لجوائز "غولدن غلوب" اليوم الاثنين، بست ترشيحات تلاه فيلم العصابات "الأيرلندي" (ذي أيرش مان)، وهو من إنتاج "نتفليكس" كذلك، بخمس ترشيحات.

وأفادت "رويترز" بأن الفيلمين سيتنافسان أيضا في فئة أفضل فيلم درامي مع أفلام (1917) وفيلم (الجوكر) وفيلم "باباوان" (تو بوبس).

وضمت قائمة الأفلام المرشحة في فئة أفضل فيلم كوميدي، "اسمي دولمايت" (دولمايت إيز ماي نيم" و"جوجو الأرنب" (جوجو رابيت) و"جريمة غامضة" (ميردر ميستري) و"نايفز أوت" (أخرجوا السكاكين) و"ذات مرة في هوليوود" (وانس آبون آتايم إن هوليوود" وفيلم (روكتمان) وهو السيرة الذاتية للمغني إلتون جون.

وكان الفيلم المثير للجدل “الجوكر” قد نال 4 ترشيحات في حفل جوائز “غولدن غلوب” 2020، هي “أفضل فيلم” و”أفضل ممثل” لواكين فينيكس، و”أفضل مخرج” لتود فيليبس، وأفضل موسيقى تصويرية.