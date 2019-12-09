صور تكشف حقيقة وفاة محمد عبده

عبر الكثير من السعوديين عن قلقهم، منذ صباح اليوم الاثنين، عقب تداول أنباء حول وفاة المطرب السعودي محمد عبده.

وبعد أن تصدر هاشتاغ "#وفاه_محمد_عبده" موقع "تويتر"، الذي تضمن استفسارات من جانب العديد من محبي الفنان السعودي حول حقيقة وفاته من عدمها، خرج شاعر لينفي الشائعة.

وجاء نفي الشاعر، صالح الشادي، لوفاة المطرب المقلب بـ"فنان العرب"، من خلال مشاركته مقاطع مصورة وصورًا من أحدث ظهور لمحمد عبده، أثناء جولته السياحية برفقة أصدقائه في صحراء الربع الخالي في الإمارات العربية المتحدة، التي يتواجد بها منذ أمس الأحد.

مع الغالي فنان العرب قبل قليل من صحراء الربع الخالي . pic.twitter.com/TSNkdyrUMr — صالح الشادي (@salehalshadi) December 8, 2019

لسان حال #محمد_عبده

الله على شمس المغيـب

والليل الى نسنس هـواه

الضّـو تقـدح بالجمـر

والنجم يقدح في سمـاه



من سناب الشاعر الرائع @salehalshadi pic.twitter.com/GPxVTzZA4K — M7aّmd (@Kaaaahl11) December 8, 2019

كما أكد "الشادي" في تصريحات صحفية، أن محمد عبده (70 عاما) بخير وبصحة جيدة؛ مشيرًا إلى أن "عبده" تَوجه إلى الربع الخالي، عقب احتفال أبوظبي باليوم الوطني 48 لدولة الإمارات العربية، الذي أحياه الفنانن السعودي الكبير.

وتابع: "الفنان غير وجهة عودته، إذ قضى بعض الوقت مع عدد من الأصدقاء للاستجمام، وكنت مرافقا له في تلك الرحلة". بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

يشار إلى أن شائعات الوفاة طاردت محمد عبده أكثر من مرة، كان آخرها في شهر أغسطس/ آب، عندما ترددت أنباء بشأن وفاته، نتيجة تعرضه لوعكة صحية، نقل على إثرها إلى المستشفى.