عزيزة جلال تعود إلى الغناء بحفل في السعودية

تعود المطربة المغربية عزيزة جلال إلى الغناء من جديد، بعد توقفها عنه قبل ثلاثين عاما.

أعلن مهرجان "شتاء طنطورة" السعودي، أن عزيزة جلال ستشارك في أواخر ديسمبر الجاري، في أول حفل لها، منذ توقفها عن الغناء، بحسب موقع صحيفة "عكاظ" السعودية.

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تحيي الفنانة عزيزة جلال حفلا ضمن شتاء طنطورة في ٢٦ ديسمبر بعد اعتزال استمر ٣٠ عاما pic.twitter.com/NvUe2qLBS5 — Gorgeous (@Gorgeous_ew) December 9, 2019

​وأشارت الصحيفة إلى أن عزيزة جلال ستعود إلى الفن، من خلال مسرح "مرايا"، في السادس والعشرين من ديسمبر الجاري.

ويعقد مهرجان "شتاء طنطورة" في محافظة العلا، شمال غربي السعودية، ويقدم أنشطة فنية وتاريخية وثقافية بين 19 ديسمبر المقبل و7 مارس 2020.

وعزيزة جلال واحدة من أيقونات الغناء العربي الأصيل في فترته الذهبية، إذ احترفت الغناء عام 1975 واعتزلت الفن عام 1985 وكانت في عزّ نجاحها وتألقها وشهرتها، وتعيش حاليا في مدينة جدة مع أولادها بعد وفاة زوجها.

وأطلت عزيزة جلال على الجمهور في رمضان الماضي وتحدثت عن ظروف اعتزالها للفن، وقالت إنها اختارت أن تترك الفن بعدما تعرفت إلى زوجها السعودي الراحل، عن طريق الصدفة، في منطقة ماربيا الساحلية بإسبانيا، أثناء قضاء عطلة الصيف.

ومن أشهر أغاني عزيزة جلال "مستنياك"، و"هو الحب لعبة"، ولحن لها عباقرة التلحين في العالم العربي على رأسهم، رياض السنباطي، ومحمد الموجي، وبليغ حمدي وكمال الطويل.