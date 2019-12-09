حادث مروري تحول إلى مشهد مضحك... فيديو

انتشر في "فيسبوك" مقطع فيديو بثته إحدى الكاميرات الموضوعة على طريق عام وهي توثق حادث مروري ولكن بدلاً من أن يخلف كارثة انتهى بلقطة مضحكة نالت إعجاب رواد الموقع.

ورصدت الكاميرا سائق تاكسي توقف لأنزال الركاب في طريق عام دون أن يلزم يمينه، وعند فتح الباب اصطدم به سائق دراجة نارية فوقع هو وصديقه على الأرض.

وحاول شخصان من المارة مساعدتهما فقام سائق الدراجة ورمى خوذته على رأس من حاول مساعدتهما وهو في حيرة من أمره.