الشرطة تحقق مع والديها... وفاة طفلة تبلغ من العمر عاما في دولة عربية

فتحت شرطة الشارقة تحقيقا في حادث وفاة طفلة تبلغ من العمر سنة وشهرين نتيجة إهمال أهلها الذي أدى إلى سقوطها من إحدى البنايات السكنية في الشارقة.

ووفقا لما نشرته صحيفة "البيان"، تم تحويل جثمان الطفلة إلى المستشفى بناء على توجيهات النيابة العامة التي حضرت إلى موقع الحادثة، تمهيدا لنقلها إلى المختبر الجنائي بشرطة الشارقة.

وورد بلاغ إلى غرفة العمليات المركزية يفيد بسقوط طفلة من أحد الأدوار العليا لإحدى البنايات السكنية.

وانتقلت على الفور كافة جهات الاختصاص إلى موقع البلاغ، والتي باشرت التحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة.