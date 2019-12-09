أول تعليق من عائشة الكيلاني على "تقليل" المخرج محمد سامي منها

قامت الفنانة القديرة عائشة الكيلاني بالرد على تصريحات المخرج محمد سامي، التي قال فيها إن نسرين أمين ممثلة درجة خامسة وامتدادا للكيلاني.

وقالت الكيلاني لموقع "القاهرة 24" اليوم الاثنين: "لا رد على الإنسان البذيء وحسبي الله ونعم الوكيل في كل إنسان يقلل من الآخر، وبكرة هيندم على كل كلمة قالها في حق أي إنسان سواء أنا أو غيري، فلا يجب نهائيا أن يقلل من الآخر مهما كان".

وأضافت عائشة الكيلاني أنها ستعلن خلال الفترة المقبلة عن تفاصيل عمل درامي جديد من تأليفها، ولكنها تبحث خلال الفترة الحالية على الجهة التي ستنتج المسلسل.

وأوضحت الكيلاني أنه عمل كوميدي اجتماعي يحتوي على العديد من الرسائل الهامة التي يحتاجها المجتمع في الوقت الحالي.

وكان المخرج محمد سامي قد شن هجوما حادا ضد الفنانة نسرين أمين، قائلا: "نسرين أمين، هاجمتني في مسلسل الأسطورة بسبب غيرتها من زوجتي مي عمر، وهي مجرد كومبارس ليس إلا، وهي من قامت بإشعال الفتنة بيني وياسمين صبري، وإقناعها بأنني وجهت أنظار الجمهور حول دور زوجتي".

وأضاف سامي أن نسرين لم تقدم حتى الآن أي دور يذكر، ولكنها مجرد امتداد لعائشة الكيلاني، كما أن الله أنعم على كل فرد بمستوى من الموهبة ودرجة معينة من الجمال.