عقب خضوعه لجراحة دقيقة وحساسة... تغيير غريب ومفاجئ يطرأ على جسد رجل

تعرض جسد الشرطي الأمريكي كريس لونغ لتغيير مفاجئ وغريب عقب خضوعه لجراحة زرع نخاع العظام من متبرع ألماني.

وبعد علاجه من سرطان الدم، فوجئ لونغ بأن حمضه النووي تغير، وأيضا سائله المنوي.

ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، قال لونغ: "اعتقدت أنه لا يمكن أن أختفي تماما، ويظهر شخص آخر".

Man's DNA changes after bone marrow transplant https://t.co/GIP46EVH2T — Daily Mail US (@DailyMail) December 8, 2019

ويبحث لونغ ورفاقه في جهاز الشرطة، كيفية تأثير ما حدث له على القضايا الجنائية وعمل الطب الشرعي.

ووجد لونغ أن كل الحمض النووي في دمه تغير عقب ثلاثة أشهر من الجراحة، وعقب مرور أربع سنوات باتت شفتيه ووجنتيه تحتوي أيضا على الحمض النووي للمانح الألماني.

وأكد أندرو ريزفاني، المدير الطبي لوحدة زرع الدم والنخاع بالمركز الطبي في جامعة ستانفورد، أن هذا التغيير يجب ألا يؤثر على شخصية الفرد، حيث يظل الدماغ والشخصية كما هما.