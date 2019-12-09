أفعى تقتحم ملعبا... كيف تعامل اللاعبون لمواجهتها... فيديو

وظهرت الأفعى وسط الملعب، متسببة في إيقاف مجريات المنافسة.
وقام اللاعبون بالتصفيق بقوة والانتظار، حتى ابتعدت الأفعى خارج الملعب.
SNAKE STOPS PLAY! There was a visitor on the field to delay the start of the match.— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) December 9, 2019
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يذكر أنه في عام 2012، تأخر انطلاق مباراة إنجلترا وولاية هاريانا الهندية في الكريكيت، بسبب اقتحام قرد للملعب.
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