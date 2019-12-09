أفعى تقتحم ملعبا... كيف تعامل اللاعبون لمواجهتها... فيديو

اقتحمت أفعى ملعبا يقام عليه مباراة في الكريكت ضمن منافسات بطولة "رانجي تروفي" المحلية في الهند.

وظهرت الأفعى وسط الملعب، متسببة في إيقاف مجريات المنافسة.

وقام اللاعبون بالتصفيق بقوة والانتظار، حتى ابتعدت الأفعى خارج الملعب.

SNAKE STOPS PLAY! There was a visitor on the field to delay the start of the match.



Follow it live - https://t.co/MrXmWO1GFo#APvVID @paytm #RanjiTrophy pic.twitter.com/1GptRSyUHq — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) December 9, 2019

يذكر أنه في عام 2012، تأخر انطلاق مباراة إنجلترا وولاية هاريانا الهندية في الكريكيت، بسبب اقتحام قرد للملعب.