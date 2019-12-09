وفاة طفل سعودي في حادث مأسوي

وبحسب ما نقله موقع صحيفة "سبق" المحلية السعودية، "سقط طفل في عمر السنتين داخل نافورة الليث التفاعلية، مساء اليوم، في غفلة من أهله ليلقى مصرعه على الفور".

اللهم اربط على قلوبهم و اجبر كسرهم جبراً يليق بجلالتك .. #الليث pic.twitter.com/2ojEktWu8k — شذى الكِرساوي | شغف و إلّهام 🍃 (@Sha_10x) December 9, 2019

​ولفتت إلى أن الطفل كان بصحبة أسرته للتنزه بالقرب من النافورة، وسقط داخلها، وفارق الحياة على الفور.

وأشار الموقع إلى أنه تم نقل جثمان الطفل إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الليث العام، تمهيدا لاستكمال الإجراءات اللازمة حيال الحادثة.

ونقل "سبق" عن شهود عيان أن النافورة تفتقر لحواجز تمنع من سقوط الأطفال، وسط مطالبات بتأمينها على وجه السرعة.