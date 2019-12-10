سكان ألتاي يرصدون ضوءا غريبا في السماء...فيديو

شاهد سكان إقليم ألتاي الواقع في وسط روسيا، مساء يوم 8 ديسمبر/كانون الأول، وميضًا أزرق غامقًا في السماء وفقًا للصحيفة المحلية "ألتايسكايا برافدا".

كان الوميض قصير الأجل. كان مشرقًا جدًا لدرجة أنه شاهده سكان بييسك وأليسك وبارنوول ونوفوألتيسك ومنطقة بيرفوميسكي وقرى سوفيتسكوي والتايسكوي وتوغول وغيرها من المناطق السكنية.

ونشر فيديو للظاهرة.

في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، شهد سكان أوفا وكورغان وتوغلياتي وأورنبرغ وإيزيفسك والعديد من المدن الأخرى ضوء غير عادي في السماء. في وقت لاحق، اقترحت بعض وسائل الإعلام أن الوميض قد يكون مرتبطًا بإطلاق صاروخ باليستي من مجمع توبول العابر للقارات، والذي تم إطلاقه من حقل الاختبار كابوستين يار في منطقة أستراخان وضرب الهدف بنجاح في حقل الاختبار ساري شاغان كازاخستان.