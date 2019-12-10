المتحف المصري الكبير يستقبل عشرات القطع الثقيلة... صور

استقبل المتحف المصري الكبير في محافظة الجيزة 309 قطعة أثرية تنتمي إلى عصور مختلفة، من بينها 64 قطعة أثرية ثقيلة، قادمة من المتحف المصري في التحرير.

وتمت إجراءات النقل وسط حراسة أمنية مشددة تولتها شرطة السياحة، وشرطة الآثار وشرطة النجدة.

وكشف المشرف العام على المتحف الكبير والمنطقة المحيطة، اللواء عاطف مفتاح، أنه من المقرر أن تدخل هذه القطع ضمن سيناريو العرض المتحفي، حيث سيعرض بعضها عند الدرج العظيم، والبعض الآخر في قاعات العرض المختلفة للمتحف، كل حسب الحقبة الزمنية التي تنتمي إليها.

ونقل موقع رئاسة وزراء مصر عن مدير الشئون الأثرية بالمتحف، الطيب عباس، أن من أهم القطع المنقولة تمثال للملك رمسيس الثاني تقف خلفه إحدى المعبودات، وتمثال للمعبودة سخمت، وتمثال للملك ستي الثاني، ولوحة كبيرة من الغرانيت الوردي خاصة بالملك رمسيس الرابع، بالإضافة إلى مجموعة أخرى متميزة من التماثيل، تعبر عن روائع الفن المصري القديم.

وسبقت عملية النقل مراحل مختلفة، منها التصوير الثلاثي الأبعاد والفحص الراداري، بالإضافة إلى أعمال الترميم الأولى لبعض القطع، إذ نقلت 6 قطع أثرية تتراوح أوزانها بين 4 و16 طنا.

يذكر أن المتحف المصري الكبير يقع على بعد كيلومترات قليلة من غرب القاهرة، بالقرب من أهرامات الجيزة، وقد وضع حجر الأساس له عام 2002، وينتظر أن يتم افتتاحه العام المقبل.